Il Parco delle Madonie in Sicilia è un microcosmo naturale dove sono rappresentate tutte le specie vegetali del Mediterraneo e si trovano 90 specie di farfalle diverse. La vetrina Made in Italy di Amazon.it include alcune eccellenze del territorio, tra queste anche i cosmetici Amuri, nati dagli ulivi biologici del Parco delle Madonie.

“La bellezza è tale solo se scorre come un fiume” scrive Enrica Mannari, designer, artista e divulgatrice emozionale per accompagnare l’illustrazione ispirata alle bellezze naturalistiche siciliane e presente nel Look book Amazon Summer Colors da colorare, immaginato e realizzato insieme ad Amazon.it per l’estate 2021. L’originale catalogo, pensato per accendere la creatività e la voglia di vacanza è disponibile per tutti qui: amazon.it/summer2021.

L’artista si è lasciata trasportare dalla bellezza del Parco delle Madonie, Geoparco Globale dell’Unesco in provincia di Palermo, un microcosmo naturale dove sono rappresentate tutte le specie vegetali del Mediterraneo e si trovano 90 specie di farfalle diverse – e l’ha omaggiata con un’illustrazione e una frase d’ispirazione. E per tutti gli italiani che desiderano lasciarsi coinvolgere da tanto splendore, nella vetrina Made in Italy di Amazon.it è stata selezionata, tra i diversi prodotti locali unici, la linea Amuri Cosmetica. Dalle fronde di un secolare uliveto biologico, situato all’interno del Parco, grazie ad una sinergia fra natura e scienza viene realizzata una linea di prodotti di bellezza i cui ingredienti sono l’essenza della Sicilia, i suoi frutti e profumi.

Quest’anno si possono esplorare le 10 destinazioni italiane del Look Book che hanno ispirato le illustrazioni di Enrica Mannari, sia fisicamente, sia nella comodità della propria casa, grazie alla selezione dei prodotti delle diverse vetrine: Made in Italy, con prodotti a forte identità territoriale, la vetrina Amazon Launchpad, per un’ampia scelta di prodotti delle migliori start-up, la vetrina Handmade, in cui sono disponibili le eccellenze degli artigiani italiani e internazionali, e la vetrina Climate Pledge Friendly, per aiutare i clienti nelle loro scelte più sostenibili per l’ambiente. Un universo di possibilità per assaporare territori diversi anche a chilometri di distanza, sostenere le oltre 14.000 piccole e medie imprese e gli artigiani locali prediligendo prodotti etici.

