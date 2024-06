Altri due parcometri sono stati danneggiati a Carini e sono stati rubati circa un centinaio di euro. Gli ennesimi danni alla ditta Telereading, a cui è stata affidata in concessione la gestione delle strisce blu a Carini, sono stati compiuti in via Petrarca e in via Emilia. Sono ormai una decina i danni provocati alla società che aveva garantito di restare per i prossimi tre anni. Il titolare Roberto Mazzullo ha più volte ripetuto che denuncerà tutti coloro che danneggeranno le infrastrutture o aggrediranno, anche solo verbalmente, i nostri ausiliari, che sono per legge pubblici ufficiali al pari di un poliziotto o di un carabiniere. Anche questi danni e furti sono stati denunciati ai carabinieri che indagano.

Telereading non molla

“Resteremo per i prossimi tre anni, ovvero fino a quando la nostra commessa finirà e denunceremo penalmente, come già fatto, tutti coloro che danneggeranno le nostre infrastrutture o aggrediranno, anche solo verbalmente, i nostri ausiliari, che – voglio ricordare – sono per legge pubblici ufficiali al pari di un poliziotto o di un carabiniere”, spiega Roberto Mazzullo, responsabile del progetto della Telereading. “Quando qualcuno cercherà di danneggiarli – spiega Mazzullo – la ditta di vigilanza riceverà un alert e potrà così fare tempestivamente un sopralluogo ed eventualmente coinvolgere le forze dell’ordine”. In assenza dei parcometri sarà possibile pagare la sosta tramite i tagliandi “gratta e sosta” o attraverso l’app. “Di concerto con l’amministrazione – conclude Mazzullo – saranno introdotte alcune migliorie al servizio di sosta a pagamento per superare alcune criticità manifestate dalla cittadinanza”.

“Ci fa molto piacere che la Telereading – chiarisce il sindaco Giovì Monteleone – abbia deciso di restare. Quella in corso non è una protesta contro il servizio. La persona fermata dai carabinieri, infatti, è nota nel territorio per aver commesso diversi furti a danno del patrimonio comunale. Il comportamento di un singolo non può pesare su un’intera comunità”.