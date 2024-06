Un altro parcometro è stato distrutto a Carini (Palermo) la scorsa notte. In appena 48 ore sono tre le casse continue della società Telereading che gestisce i parcheggi a pagamento ad essere messi fuori uso. Stavolta il furto non è riuscito. Il ladro ha solo divelto l’impianto ma non è riuscito a portare via i soldi contenuti. Il colpo è stato tentato in via La Torre. La notte precedente due impianti erano stati danneggiati in via Petrarca e in via Emilia. In quel caso erano stati portati qualche centinaio di euro a monete. Sono ormai una decina i danni provocati alla società. Anche questi danni sono stati denunciati ai carabinieri che indagano.

I precedenti

Sono ormai una decina i danni provocati alla società che aveva garantito di restare per i prossimi tre anni. Il titolare Roberto Mazzullo ha più volte ripetuto che denuncerà tutti coloro che danneggeranno le infrastrutture o aggrediranno, anche solo verbalmente, i nostri ausiliari, che sono per legge pubblici ufficiali al pari di un poliziotto o di un carabiniere.

Telereading presa di mira

“Resteremo per i prossimi tre anni, ovvero fino a quando la nostra commessa finirà e denunceremo penalmente, come già fatto, tutti coloro che danneggeranno le nostre infrastrutture o aggrediranno, anche solo verbalmente, i nostri ausiliari, che – voglio ricordare – sono per legge pubblici ufficiali al pari di un poliziotto o di un carabiniere”, spiega Roberto Mazzullo, responsabile del progetto della Telereading. “Quando qualcuno cercherà di danneggiarli – spiega Mazzullo – la ditta di vigilanza riceverà un alert e potrà così fare tempestivamente un sopralluogo ed eventualmente coinvolgere le forze dell’ordine”. In assenza dei parcometri sarà possibile pagare la sosta tramite i tagliandi “gratta e sosta” o attraverso l’app. “Di concerto con l’amministrazione – conclude Mazzullo – saranno introdotte alcune migliorie al servizio di sosta a pagamento per superare alcune criticità manifestate dalla cittadinanza”