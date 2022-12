Tanti argomenti caldi nella decima puntata

Del secondo pareggio consecutivo per il Palermo che dopo aver impattato 0-0 in casa col Como giovedì scorso, fa 1-1 al Mazza con la Spal nella diciassettesima giornata del campionato di serie B. Una pareggio senza infamia e senza gloria che mantiene il Palermo in un limbo nonostante i 20 punti in classifica. Un brodino rosanero sotto la pioggia di Ferrara. Questi e molti altri temi da affrontare durante la trasmissione Rosaenero Web & Tv.

Alla conduzione Guido Monastra e Fabrizio Vitale

Un pari che forse va meglio al Palermo che naviga sempre, però, nel limbo, in quattordicesima posizione. Una squadra che non decolla e i dubbi. I rosanero impantanati nella seconda metà della classifica, che sembrano non saper risalire la china. Una squadra che sembra avere delle difficoltà a creare gioco e a finalizzare efficacemente verso la porta: la decima puntata del format andrà in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre, analizza non solo quanto avvenuto in campo ma, come sempre, tasterà il polso agli appassionati ed approfondirà altri argomenti legati ai rosanero, alla storia della squadra palermitana. A condurre da studio Guido Monastra e Fabrizio Vitale. Collegati Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Un punto tutto sommato che serve alla squadra

Brunori e compagni sono avvicinati dal Venezia che si impone 2-0 sul Cosenza e sono scavalcati dal Benevento vittorioso 1-0 sul Cittadella. Siciliani a +1 dalla zona play out ed a +3 dalla zona retrocessione Più complicata, invece, la situazione della Spal che con 17 punti è in piena zona calda.

Corini sceglie il 3-5-2, Nedelcearu in campo nonostante il lutto

Il tecnico Eugenio Corini cambia e passa, almeno sulla carta al 3-5-2. Tre i centrali difensivi davanti a Pigliacelli: Marconi, Bettella e Nedelcearu. Il difensore romeno è stato colpito da un grave lutto, la scomparsa del padre, ma è rimasto tra i convocati e scende in campo. Linea di centrocampo a cinque con Sala e Valente esterni, Gomes, Stulac e Segre sulla mediana con il bosniaco regista. Brunori e Di Mariano. De Rossi propone anche lui il 3-5-2 ma fa molti cambiamenti in cerca della quadra sulle fasce Dickmann e Celia, sulla mediana Valzania, Murgia ed Esposito. In attacco La Mantia e Rabbi.Formazioni che hatto ottenuto un punto ciscuno, un punticino che nella lotta per la salvezza otrà rivelarsi utile.