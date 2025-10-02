Un importante passo avanti per la creazione di un'agenda di genere

Un protocollo d’intesa per affermare la parità di genere, combattere le discriminazioni e promuovere un lavoro più inclusivo. È quanto è stato firmato oggi a Palermo da Cgil, Cisl e Uil Sicilia insieme alla consigliera regionale di parità, Angela Maria Serena Galvano. Un accordo che punta a costruire un’agenda di genere condivisa, in sinergia con le istituzioni.

All’incontro erano presenti l’assessora regionale alla Famiglia e Politiche sociali, Nuccia Albano, e la dirigente generale del dipartimento, Letizia Di Liberti. “È stato avviato un percorso importante che, auspichiamo, segni un cambio di passo che conduca all’elaborazione di un’agenda di genere, che sollecitiamo sin dall’avvio del Pnrr”, hanno dichiarato Cgil, Cisl e Uil.

“Azione concreta contro le disuguaglianze”

L’intesa – sottolineano i sindacati – rappresenta “un importante passo avanti nella lotta alle discriminazioni e per l’inclusione effettiva delle donne in tutti gli ambiti professionali e sociali e contro la violenza di genere, perché dà il via a un’azione sinergica tra istituzioni e sindacati”.

A firmare il protocollo, per Cgil Sicilia, Gabriella Messina ed Elvira Morana, responsabile delle politiche di genere; per la Cisl regionale, Chiara Barbera e Vera Carasi, coordinatrice del dipartimento donne e politiche di genere, con Vilma Costa, responsabile pari opportunità; per Uil Sicilia, Giuseppe Raimondi.

“La firma di oggi è il risultato di un percorso condiviso e di una collaborazione intensa con le sigle sindacali – ha detto la consigliera Galvano –. È fondamentale lavorare insieme per raggiungere obiettivi concreti”.

I sindacati, infine, si impegneranno a monitorare l’attuazione dell’accordo, per garantire che i principi contenuti si traducano in azioni reali: “La Sicilia ha finalmente un riferimento chiaro per superare le disuguaglianze e valorizzare il contributo di tutte e tutti per la crescita sociale ed economica della regione”.