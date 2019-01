A parlare è John Tracy, membro del consiglio d’amministrazione del Palermo e socio di Richardson. Le sue dichiarazioni sono arrivate via social, precisamente sul profilo Linkedin dello stesso presidente del Palermo: “E’ un inizio eccitante per Sport Capital Group e siamo molto lieti di avere con noi Richardson, lo riteniamo perfetto per il nostro gruppo”.

“La sua esperienza nel settore sportivo e nel fornire indicazioni strategiche alle imprese sono estremamente preziose, ci aiuteranno a portare avanti la strategia aziendale. Abbiamo acquisito il Palermo perchè rappresenta un’opportunità significativa per il gruppo, per migliorare dei settori commerciali che ad oggi sono sottovalutati nel club e a sua volta, migliorare il fatturato e il valore patrimoniale”.

“Noi siamo concentrati a investire su opportunità che si adattino alla nostra strategia aziendali e siamo attenti in Europa su club di B e non professionistici. Il gruppo intende sfruttare il proprio team di esperti per aiutare i vari cub a prosperare in tutti i settori”.

Treacy dunque dichiara interesse verso altri club, nemmeno un mese dopo l’ufficializzazione del Palermo, gli inglesi si portano avanti. Beh data l’intangibilità del lavoro svolto da questi soggetti, fino ad oggi, prendiamo queste dichiarazioni con le giuste riserve. Sicuramente prima di pensare ad altri progetti, sarebbe bene portare avanti, anzi cominciare una volta per tutte quello del Palermo.

