Sabato 21 febbraio la serata del PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) prende forma attraverso il sound. Dalle ore 22, il suono diventa traiettoria, racconto e attraversamento insieme ad Alosi, con l’opening act di Fuori dai Denti. A scandire il ritmo della serata sarà “Cose molto cattive“, il nuovo album da poco pubblicato da Alosi. Un disco che si muove lungo coordinate notturne, attraversando ferite aperte, lampi improvvisi e zone d’ombra.

Le canzoni non cercano consolazione né soluzioni. Sono tracce con una presenza costante, ma non invadente: come una luce minima e ostinata quando tutto intorno si fa opaco. La scrittura è diretta, la materia sonora contaminata, costruita in presa diretta con la band e poi trasformata nel tempo, incontrando musicisti, deviazioni e nuove prospettive.

L’universo del disco si muove tra ballad taglienti come Giochi di lusso, boleri elettrici come Vagabundo e brani in corsa come Notti di Coppe. Ogni traccia apre uno spazio interiore diverso, componendo una mappa emotiva coerente e inquieta, in equilibrio costante tra fragilità e tensione.

Palermitano, classe 1985, Pietro Alessandro Alosi attraversa da anni la scena musicale indipendente italiana come autore, musicista e produttore. Nel 2006 fonda Il Pan del Diavolo, duo con cui pubblica quattro album e si esibisce in Italia e all’estero, arrivando anche su palcoscenici internazionali. Il debutto discografico del progetto attira l’attenzione della critica e viene segnalato anche nell’ambito del Premio Tenco.

Accanto al lavoro di autore, Alosi sviluppa un percorso solido come produttore artistico, collaborando con numerosi nomi della scena indipendente e approfondendo nel tempo gli aspetti tecnici del suono, dal recording al mix. Dal 2019 porta avanti il progetto solista, consolidando una scrittura riconoscibile e un’estetica notturna sempre più definita, fino a Cose molto cattive, che ne rappresenta una sintesi matura.

Nel contesto del PunkFunk, Cose molto cattive trova una dimensione naturale. Il suono si espande, si sporca, cambia peso. La musica diventa prossimità, ascolto condiviso. È lì che il disco smette di essere solo un oggetto e diventa esperienza, attraversando il pubblico senza mediazioni.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:00

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

