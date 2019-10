il governatore presente alla partenza delle autovetture

E’ partita ieri da Palermo la Targa Florio, la prestigiosa e antica corsa automobilistica.

Presente alla partenza delle autovetture anche il governatore della Regione siciliana, Nello Musumeci, che ha voluto salutare i partecipanti.

“Sosteniamo quest’iniziativa con ferma convinzione: la Targa Florio – ha detto – ricorda una delle stagione più belle vissute da Palermo e dalla Sicilia in generale. Abbiamo il dovere di guardare al futuro, di credere che possiamo rialzarci con la forza di tutti”.

“Questa manifestazione – ha aggiunto ancora il governatore – che crea pathos, entusiasmo e che parla al cuore dei palermitani e dei siciliani non può non essere il punto di partenza. Ecco perché ci siamo e vogliamo continuare a esserci ogni anno. Sono qui per vivere insieme a voi l’ebbrezza di questo particolare momento”.