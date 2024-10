Prenderà il via da Trapani, il roadshow “Sinergie Sostenibili” organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network (EEN), e Cribis – Crif Group, che fra ottobre e novembre toccherà quasi tutta la Sicilia.

La prima tappa a Trapani

La prima tappa, che vedrà la collaborazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Trapani, è prevista per domani, martedì 8, alle 9:30, in Sicindustria Trapani (via Mafalda di Savoia, 26) e servirà a presentare i servizi e le opportunità offerte da Een sul tema della sostenibilità; il progetto Stage (Sustainable Transition for the Agile and Green Enterprise), che aiuta le pmi ad affrontare la transizione sostenibile con servizi di supporto tecnico e finanziario, e il bando di finanziamento attualmente aperto; e Synesgy, il primo network mondiale dedicato al mondo ESG destinato a Large Corporate e pmi con l’obiettivo di incrementare consapevolezza e trasparenza nei processi delle filiere produttive.

Le parole di Rizzolo

“Da sempre – commenta Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria – la nostra associazione è un acceleratore di sviluppo e promotrice di innovazione non solo del sistema industriale, ma del territorio nel suo complesso e, in quanto partner della rete Enterprise Europe Network, lavora già a pieno ritmo sul tema della sostenibilità. Oggi più che mai l’attenzione verso pratiche sostenibili è un requisito fondamentale per poter ambire a uno sviluppo costante e duraturo nel tempo e per rimanere competitivi sul mercato. Per le nostre imprese questo è ben chiaro”.

Le parole di Lo Presti

“Quello che viene fuori dagli ultimi dati elaborati da Cribis – afferma Federico Lo Presti, vicepresidente del Gruppo Giovani imprenditori di Sicindustria – è uno spaccato molto interessante: le piccole e medie imprese siciliane, infatti, stanno dimostrando di aver compreso l’importanza della sostenibilità non solo come risposta alle esigenze ambientali, ma anche come motore di innovazione, crescita economica e competitività”. Non a caso, il 69% delle aziende che si sono approcciate alla sostenibilità di filiera ha un fatturato fino ai 10 milioni di euro (il 26% è tra i 10 e i 50 milioni e il 5% oltre i 50). “Questo significa – conclude Lo Presti – che proprio le pmi, ossatura del nostro tessuto economico, sono quelle che stanno affrontando le sfide più significative verso modelli di business sostenibili”.

Le prossime tappe saranno a Messina (15 ottobre); Caltanissetta (30 ottobre); Agrigento (14 novembre); Palermo (21 novembre) e Ragusa (26 novembre).

Like this: Like Loading...