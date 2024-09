Questa mattina, l’assessore regionale delle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha incontrato in Sicindustria una delegazione di imprenditori, guidati dal presidente Luigi Rizzolo. Al centro dell’incontro, le opportunità derivanti da bandi, interventi e misure attivate dall’assessorato non solo in favore del rafforzamento delle imprese locali, ma anche del potenziamento delle aree industriali siciliane, con particolare attenzione ai progetti di modernizzazione e infrastrutturazione, fondamentali per attrarre nuovi investimenti e rendere più competitivo il sistema produttivo regionale.

A ciò si affiancano le misure di sostegno all’innovazione e all’internazionalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di rafforzare la loro presenza sui mercati nazionali e internazionali.

Le parole di Tamajo

“Abbiamo fatto il punto su ciò che è stato realizzato fino a oggi – ha dichiarato Tamajo – e delineato un percorso concreto per il futuro. Il nostro obiettivo è quello di garantire un supporto mirato alle imprese siciliane e favorire la crescita delle aree industriali della regione. Vogliamo creare le condizioni necessarie affinché le nostre imprese possano crescere e competere in un contesto sempre più complesso e globalizzato”.

Rizzolo: “Bene il confronto”

“Siamo grati all’assessore per questo momento di confronto e per l’attenzione che continua a riservare al mondo delle imprese”, ha sottolineato Rizzolo, che si è poi soffermato sull’importanza di una gestione tempestiva delle risorse disponibili: “È positivo che ci siano fondi, ma bisogna anche spenderli velocemente e senza una rapida ed efficace attuazione dei progetti le risorse rischiano di restare inutilizzate. È per questo che è necessario avviare un tavolo di concertazione permanente con le imprese per affrontare congiuntamente le problematiche e definire strategie mirate per il territorio”.

I temi

I temi sono tanti e non sono più rinviabili. Per Rizzolo si va “dall’indispensabile piano di rafforzamento teso ad irrobustire la macchina amministrativa alla necessità di supportare, ove possibile, l’azione dell’Irfis per il completamento delle attività legate al bando Ripresa Sicilia; dall’attuazione di un piano di coordinamento per l’elaborazione di strumenti normativi adeguati al contesto locale e alle dimensioni delle imprese alla necessità di garantire tempi certi per le aziende. Sicindustria riceve quotidianamente segnalazioni dalle imprese associate ed è nostro compito costruire un dialogo efficace con la pubblica amministrazione per rispondere alle loro esigenze”.

“Basi per ulteriore consolidamento”

Invito prontamente raccolto da Tamajo, che ha ribadito: “L’incontro di oggi ha posto le basi per un ulteriore consolidamento della cooperazione tra le istituzioni regionali e il mondo industriale, puntando su strategie comuni che possano stimolare lo sviluppo economico e la competitività delle imprese siciliane. La collaborazione con Sicindustria rappresenta un pilastro della nostra strategia per rispondere alle reali esigenze delle imprese e per mettere a disposizione strumenti che possano garantire un rilancio duraturo del nostro tessuto produttivo. Le imprese sono una risorsa inestimabile per l’economia regionale e il nostro compito è quello di sostenerle in questo percorso di crescita. Le sfide sono molte, ma con un’azione decisa e coordinata possiamo creare le condizioni necessarie affinché possano svilupparsi e contribuire alla crescita economica della Sicilia”.

Like this: Like Loading...