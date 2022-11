La struttura un tempo attiva a Partinico

Che fine ha fatto l’ambulatorio di odontoiatria pubblico a Partinico, nel Palermitano? La conferenza dei sindaci per la sanità provinciale rialza la polvere attorno ad un servizio che sembrava essere dimenticato e che aveva come base la struttura di Largo Casa Santa dove si trova la cittadella della salute partinicese e sono concentrati diversi uffici e ambulatorio dell’Asp. Il sindaco di Trappeto Santo Cosentino, in qualità anche di componente della conferenza dei sindaci per la sanità provinciale, ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere all’azienda sanitaria per chiedere la riattivazione del servizio che è essenziale per molte famiglie che non posso permettersi cure attraverso la sanità privata che ha cosati notevoli.

La crisi delle famiglie

La lettera nasce dalla diverse segnalazioni che i cittadini del territorio hanno inoltrato a Cosentino proprio in riferimento all’assenza del servizio di odontoiatria ambulatoriale nell’ambito del distretto 41. “La necessità di ripristinare il servizio – afferma il sindaco di Trappeto – nasce da una situazione contingente legata alla crisi economica che sta affliggendo molte famiglie della zona, ulteriormente aggravata di recente dal pesante rincaro dei costi dell’energia, con bollette ormai esorbitanti rispetto ai redditi della famiglia media. Tutti i sindaci del distretto 41 Partinico avvertono nella popolazione una chiara difficoltà ad accedere alle cure odontoiatriche, con le famiglie monoreddito a pagare le conseguenze”.

La carenza di prestazioni odontoiatriche

Cosentino poi fa riferimento al decreto assessoriale del 24 marzo 2021, che approva il “Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale per la branca di odontoiatria”. In questo documento viene espressamente rilevato che è necessario incrementare di circa il 7% le prestazioni odontoiatriche su tutto il territorio della Regione Siciliana nei prossimi anni rispetto alle prestazioni erogate oggi dal servizio sanitario regionale.

L’accorato appello

Considerata la totale assenza di prestazioni odontoiatriche nel distretto 41 Partinico – aggiunge Cosentino -, chiedo con forza il ripristino presso il distretto 41 Partinico dell’attività del servizio di odontoiatria generale”.