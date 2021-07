La Polstrada sta verificando le cause del sinistro

Un incidente si è verificato in tarda mattinata sull’autostrada A-29 in direzione Palermo, tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. Un auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

Al momento risulta un ferito, le cui condizioni sono al vaglio dei sanitari. L’uomo è stato prelevato dall’ambulanza del 118 e trasportato in un ospedale della zona. A causa di questo sinistro si registra un traffico, con rallentamento e code all’altezza di Partinico al chilometro 37, sulla carreggiata in direzione Palermo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza, la regolazione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.