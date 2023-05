Si tratta di un operaio, avrebbe compiuto gli anni tra qualche giorno

Il cadavere di un uomo trovato nella sua abitazione a Partinico, nel palermitano. A fare la scoperta i carabinieri dopo una segnalazione giunta da alcuni residenti della zona in cui abitava la vittima. Non avendolo visto uscire di casa da un paio di giorni, conoscendo le sue abitudini, hanno lanciato l’allarme. E i loro sospetti si sono confermati reali. Pare comunque che non ci sia alcun dubbio sulla morte per cause naturali. La Procura di Palermo ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.

Il referto del medico legale

Il medico legale, nominato dalla Procura di Palermo, ha sgomberato il campo da ogni tipo di ipotesi. Ha infatti accertato, dall’ispezione cadaverica, la morte per cause naturali legate dovuta ad un collasso cardio circolatorio. Ecco perché il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Chi era la vittima

Il cadavere trovato senza vita nella sua abitazione appartiene ad un operaio rumeno che risultava essere residente in provincia di Pistoia ma domiciliato a Partinico, in via Terranova, nella zona attorno al quartiere di San Gioacchino. Ed è proprio all’interno della sua abitazione che è stato trovato senza vita. Avrebbe compiuto tra qualche giorno 66 anni.

Il corpo mummificato a Trapani

Il mese scorso fu fatta una scoperta terrificante nel Trapanese. Il corpo senza vita di una donna ormai mummificato rinvenuto dalla polizia in un appartamento di vicolo dei Normanni, che si apre sulla via Ammiraglio Staiti, nella zona del porto di Trapani. La donna aveva 45 anni e viveva da sola da quando si era separata dal marito. Pare che soffrisse di crisi depressive. Tanto che si era isolata e da tempo non dava sue notizie. I vicini di casa allarmati dalla puzza che proveniva dall’abitazione hanno chiesto l’intervento della polizia. Entrati nell’immobile gli agenti della Squadra volante hanno fatto la macabra scoperta. Il decesso risalirebbe a più di due mesi prima. Per il medico legale si tratterebbe di morte naturale.

La tragedia della solitudine a Natale a Palermo

Ci fu anche una vigilia di Natale tragica in un appartamento di Palermo dove un uomo venne trovato morto all’interno del suo appartamento. Un parente della vittima aveva lanciato l’allarme perché da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con il suo congiunto. Si ipotizza che la morte sia avvenuta, anche in questo caso, per cause naturali.

