Dimenticato un pentolino sul fuoco

Panico e paura questa mattina alle case popolari di Partinico che si trovano nel vasto quartiere periferico della terza zona Peep. Una enorme fumata è stata vista fuoriuscire dall’appartamento di una delle palazzina che insistono in zona e si è pensato al peggio. In realtà, alla fine, si è scoperto che quell’effetto ottico era stato provocato un semplice pentolino dimenticato sul fornello accesso. All’interno della casa in quel momento non c’era nessuno. L’allarme è quindi subito rientrato.

L’intervento dei vigili del fuoco

Ad intervenire nell’immediatezza sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento. Hanno operato con la massima celerità non sapendo cosa stesse succedendo dentro l’abitazione. Una volta che sono riusciti ad entrare all’interno si sono resi conto che non c’era alcun incendio. Qualcuno aveva dimenticato sul fornello acceso della cucina un pentolino. Si è riusciti comunque a fare in tempo ad evitare che la dimenticanza potesse provocare gravi danni.

A Trapani epilogo diverso

Se questa volta è andata bene, certamente altre dimenticanze simili in passato sono anche costate care in Sicilia. Nel marzo scorso a Trapani ci furono tre feriti gravi a causa di un rogo scoppiato in un appartamento in via Corte. Ad essere rimasti feriti una donna di 57 anni e i suoi due figli di 28 anni e 20 anni. Furono trasportati all’ospedale Civico di Palermo ricoverati al centro grandi ustioni. L’incendio in quel caso sarebbe stato innescato dal malfunzionamento di un fornello della macchina del gas.

A Palermo alba di paura

Qualche giorno prima , a Palermo, è stata vissuta un alba di paura per un incendio in una palazzina nel quartiere Borgo Nuovo di proprietà dello Iacp, l’istituto autonomo case popolari. A fuoco il primo piano, un’intera famiglia su messa in salvo. Autonomamente, rendendosi conto di non essere in grado di spegnere le fiamme, decisero di lasciare la casa appena in tempo. Danni ingenti all’immobile che venne dichiarato momentaneamente inagibile dai vigili del fuoco.