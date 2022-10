A pochi giorni dalla presentazione delle liste restano le divisioni

A pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste è caos all’interno del centrodestra dove non si è riusciti a trovare l’accordo su un candidato unitario in vista delle elezioni amministrative del 13 novembre. Il “ballottaggio” interno tra i due papabili, Erasmo Briganò di Forza Italia e Toti Longo per Fratelli d’Italia, si è risolto con un nulla di fatto, ognuno è rimasto sulle proprie posizioni e cioè nessun accordo sul candidato unitario. Ora c’è pure la grana che fa esplodere l’Mpa, che già da tempo si è espressa lanciando come candidato sindaco l’ex deputato nazionale Pietro Rao, e rivendica il fatto di non essere mai stata interpellata dalla coalizione di centrodestra per prendere parte alle trattative.

Di Mauro: “Mai invitati”

“In vista delle prossime elezioni amministrative del comune di Partinico che si terranno nel mese di novembre – sostiene Roberto Di Mauro, esponente dell’Mpa e vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana – noi dell’Mpa vorremmo capire come mai non si riesce a trovare una sintesi unitaria sul candidato sindaco del centrodestra e soprattutto perché un nostro esponente non è mai stato invitato ad alcun tavolo di confronto. L’unità del centrodestra è un valore, che va tutelata. Approfittando della nascita del nuovo governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, siamo sicuri che sarà sempre più forte il collante tra l’esecutivo della Regione e gli enti territoriali, così come auspicato a più riprese dallo stesso presidente”.

Anche il centrosinistra cerca la quadra

Non va meglio sul fronte del centrosinistra dove anche qui si tenta ancora di trovare la quadra necessaria. Per tutta la giornata di oggi, e probabilmente sino a notte fonda, si susseguiranno febbrili telefonate e incontri tra Pd, Rifondazione comunista, Articolo 1, Movimento 5 Stelle e le forze civiche disposte a trovare una sintesi. Sino ad adesso c’è solo qualche buona intenzione ma nulla di concreto, anche sulle liste dei candidati al consiglio comunale non è stato ancora chiuso il cerchio. Intanto il tempo sta scadendo: le liste potranno essere presentate dal 14 al 19 ottobre prossimi.