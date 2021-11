Interventi tra Partinico, Carini, Cinisi e Borgetto, a fuoco casa a Velledolmo

Il vento che ha sferzato la provincia di Palermo ha causato diversi danni. Alcuni muri di cinta sono letteralmente crollati nella zona di Cinisi a Fondo Orsa, nella strada che costeggia la linea ferrata. I vigili del fuoco nella ultime 24 ore hanno eseguito decine di interventi per mettere in sicurezza pali dell’illuminazione che sono caduti, tanti alberi finiti su strada e cornicioni che si sono sbriciolati.

I territori più colpiti

Il territorio più colpito quello tra Carini, Cinisi, Borgetto, Terrasini, Partinico e San Cipirello. In particolare si sono registrati caduta alberi e pali della luce sulla provinciale 2 che collega Partinico a San Cipirello; a Terrasini è volato via un tetto in lamiera in via Perez, anche se fortunatamente non ha causato danni.

Anche un incendio

Ieri sera e fino a notte fonda i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un’abitazione in contrada Acrete a Valledolmo. Le fiamme hanno danneggiato il tetto in legno di una casa. Non ci sono stati feriti. Sono intervenute diverse squadre per mettere in sicurezza l’edificio.