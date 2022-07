Fissata udienza al prossimo 11 ottobre

Il Comune di Partinico ha deciso con il suo legale di fiducia di rivolgersi al un giudice del tribunale civile per dipanare la querelle attorno alla “famosa” gettonopoli, vale a dire i gettoni di presenza elargiti ai consiglieri comunali per un decennio pare erroneamente e per cui ha richiesto la restituzione delle somme. In merito dovrà pronunciarsi la V sezione del tribunale di Palermo il prossimo 11 ottobre. A tutti e 46 i consiglieri comunali è stata inviata la comunicazione con possibilità di costituzione. Ed ognuno degli ex esponenti del civico consesso affila le armi per evitare di dover sborsare un bel po’ si soldini che si pensava all’epoca spettassero.

La questione

Tutto si incentra sul periodo 2009-2019, a cavallo dunque di tre diverse legislature. Il Comune, dai conti fatti, chiede la restituzione di circa 170 mila euro ai 46 consiglieri che si sono avvicendati sugli scranni. A scoperchiare tutto fu l’allora commissario straordinario regionale Rosario Arena, insediatosi in seguito alle dimissioni dell’allora sindaco Maurizio De Luca. Arena, facendo leva su una norma regionale del 2008 mai applicata a Partinico, venne a scoprire che il Comune pagava regolarmente il gettone di presenza a tutti i consiglieri che erano presenti alle convocazioni anche se di fatto non si svolgevano i lavori per mancanza del numero legale.

Il conteggio

La storia sarebbe andata avanti per un decennio e addirittura dai conteggi venne fuori che furono sborsati all’incirca 11 mila gettoni in questo modo. In pochi hanno sino ad oggi pagato nonostante le cartelle inviate dal Comune. I consiglieri sostengono per due motivi: il primo è che semmai errore c’è stato sarebbe stato dell’ufficio e del dirigente preposto in quegli anni che avrebbe autorizzato la spesa. Il secondo, molto più “fine”, invece, si gioca sul filo dell’interpretazione. La norma dice che il gettone va elargito all’“effettiva partecipazione” e non parla di numero legale. Dunque l’essere stati presenti al momento dell’appello potrebbe essere considerata un’effettiva partecipazione?