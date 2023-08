Al momento questa la pista sulla quale si muovo i carabinieri

Ancora nessuna traccia di Debora Platano, la giovane di Partinico scomparsa da tre giorni che avrebbe dato vita ad un allontanamento volontario. Questa al momento la pista dei carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei familiari della ragazza di 29 anni che da tre giorni ha fatto perdere di sé ogni traccia. Da parte degli inquirenti massima discrezione, i motivi di questo allontanamento non vengono resi noti. I familiari restano in grande apprensione per via delle precarie condizioni di salute della giovane.

La necessità dei farmaci

“Mia sorella ha bisogno dei medicinali per restare in vita – ha scritto attraverso i social il fratello della 29enne lanciando un appello -. Se la vedete contattate immediatamente i carabinieri di Partinico. Per favore aiutateci”. I carabinieri hanno iniziato le ricerche tra Partinico, Balestrate e Alcamo. Ma resta di fondi il fatto che Debora sia andata via di casa volontariamente, al momento non ci sono altri elementi che fanno pensare ad altre ipotesi. Secondo quanto detto sempre dai familiari la 29enne avrebbe anche una piccola invalidità ed avrebbe bisogno di farmaci salvavita.

La recente tragedia

Nelle scorse settimane proprio il Palermitano era stato protagonista di una tragedia. Il mese scorso venne ritrovato dopo giorni di ricerche l’uomo originario di Partanna Mondello smarritosi a Cinisi dopo essersi allontanato per andare a cercare lumache. La sagoma di Luigi Firenze dentro la grotta dell’Aquila nel territorio di Cinisi è stata notata dai droni. Dopo le riprese e le foto scattare e la certezza che quello fosse il corpo dell’uomo scomparso da una settimana da casa nel quartiere Partanna Mondello sono state organizzate le operazioni di recupero.

Zona impervia

La zona era molto impervia. Forse l’uomo di 80 anni si era perso e aveva cercato rifugio nella grotta dove ha trovato la morte. Le ricerche si erano concentrate nella zona dopo il ritrovamento della vettura in un sentiero in località piano Margi nel comune di Cinisi. Il recupero non è stato semplice. E’ stato necessario l’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco da Catania.

