In poche ore tre diversi sinistri tra Partinico, Misilmeri e Menfi

Tre incidenti a catena si sono verificati nel pomeriggio tra la zona del Palermitano e quella dell’Agrigentino. Il bilancio è di 6 mezzi coinvolti ed un ferito non grave.

L’incidente a Partinico sulla statale 113

Sicuramente l’incidente più pericoloso si è verificato a Partinico, nel Palermitano, sulla statale 113. Un’auto è finita fuori strada ed è arrivata pericolosamente ad essere sfondata dal guardrail. A bordo il solo conducente che è stato letteralmente miracolato, considerando la dinamica del sinistro. Se l’è cavata con un trauma cranico di non grave entità stando ai primi accertamenti anche se ancora i medici stanno effettuando una serie di accertamenti come da protocollo.

Catapultato sul guardrail

L’auto, una Dacia Sandero, è uscita fuori strada improvvisamente poco prima dello spartitraffico che si immette su Partinico. Forse una distrazione, un colpo di sonno o un malore. Fatto sta che il 69enne alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è finito dritto a velocità sul guardrail. Ha davvero rischiato molto: le barriere metalliche sino arrivate addirittura a sfondare il mezzo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Partinico per accertamenti ma non sembra versare in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno lavorato per riuscire a liberare l’auto che era rimasta aggrovigliata letteralmente sul guardrail. Ad effettuare i rilievi la polizia municipale che si è occupata di ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto anche i carabinieri per un controllo sulla viabilità.

Due mezzi pesanti in collisione

A catena di sono verificati altri incidenti nello spazio di poco tempo questo pomeriggio. Strada chiusa al traffico tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno a causa di un altro incidente sulla strada provinciale posta sul lato del fiume Landro. A scontrarsi due mezzi pesanti.

Tre auto coinvolte sulla Palermo-Sciacca

Sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato tra Menfi e Santa Margherita di Belice. Anche qui si è verificato un incidente avvenuto al km 73,500. Per cause in corso di accertamento, tre veicoli si sono tra loro pizzicati. Non si è registrato alcun ferito. Il personale di Anas è intervenuto con le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione.