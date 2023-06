Riasfaltata la strada principale ma solo temporaneamente

Impazzano le polemiche a Partinico per i lavori in centro storico per le operazioni relative alla nuova posa “temporanea” dell’asfalto. Proprio così, nel corso dei Mille è stato posato il nuovo tappetino bituminoso ma rimarrà solo per qualche mese. Proprio lì dove appena qualche mese fa questo stesso strato di asfalto era stato eliminato. E prossimamente dovrà essere di nuovo rimosso perché si farà affiorare l’antica pavimentazione in basolato di marmo.

Il transito pericoloso

In pratica il Comune, d’intesa con la dotta incaricata dei lavori di riqualificazione del centro storico, ha autorizzato i lavori per la posa di un nuovo asfalto in corso dei Mille. “Sono giunte tantissime segnalazioni di pedoni e automobilisti” dicono dal Comune riguardo al transito poco sicuro. Infatti da qualche mese in questa strada, la principale della città, l’asfalto era stato rimosso per procedere ai lavori di riemersione dell’antico basolato. I lavori però si protrarranno ancora per un po’ e nel frattempo il transito di pedoni e veicoli è diventato un problema per via del piano irregolare. Allora si è fatto retromarcia e si è posato un nuovo strato di asfalto ma questo ha innescato le polemiche.

Perché?

“Perché fatta la scarificazione sette mesi fa – afferma il vicesegretario del Pd, Renzo Di Trapani – non si è proceduto a continuare i lavori, creando un disagio enorme ai cittadini ed ai commercianti del tratto interessato? È anche incredibile che ci sono strade piene di buche, strade che attendono da decenni di avere rifatto l’asfalto e si va a mettere dell’asfalto nuovo che verrà rimosso a breve. Quanto costa questo intervento in termini economici?”. A rincarare la dose Rifondazione Comunista: “Non potevano constatare quello che andava constatato qualche mese addietro invece di lasciare in totale stato di abbandono per i lunghi mesi invernali un bel pezzo di corso dei Mille?”. A replicare l’assessore Mario Di Trapani che chiarisce: “L’intervento è stato realizzato a proprie spese dall’impresa aggiudicatrice. Nessuna spesa per il Comune di Partinico”.

