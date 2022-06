L’impresa di Michail Speciale, ciclista amatore

Un’impresa da 1.200 chilometri in bici, dalla Sicilia a Roma per sensibilizzare sul tema della donazione degli organi. Ci riprova Michail Speciale, partinicese di 46 anni, ciclista amatore e volontario dell’Aido, l’associazione italiana donatori organi. Proprio con il vessillo di questa associazione percorrerà mezza Italia, partendo dalla sua Partinico. Domani ai nastri di partenza e arrivo a Roma il 18 giugno, in concomitanza con l’assemblea nazionale intermedia alla presenza di tutti i presidenti regionali d’Italia dell’Aido coinvolti: Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Lazio.

La seconda traversata

Quella di quest’anno è la seconda traversata compiuta da Speciale. La prima esattamente un anno fa con il periplo della Sicilia, adesso quest’altra invece con destinazione nella capitale italiana. L’obiettivo è semplice tanto quanto estremamente difficoltoso sul piano fisico: salire in bici e far accendere i riflettori non su sé stesso ma sul tema della donazione degli organi. “Lungo il mio percorso – afferma Speciale – incontrerò istituzioni e famiglie. L’idea è quella di parlare a tutti affinchè diventino donatori. Un gesto di grande amore e altruismo come quello compiuto dalla famiglia del bambino di 7 anni di Villagrazia di Carini morto dopo essere caduto in piscina. Il coraggio e la generosità di un genitore, in un momento devastante. Sono vicino al dolore della famiglia”.

La sua storia

Ad animare il 47enne di Partinico la propria sofferta esperienza: il decesso del padre mentre era in attesa di trapianto e col quale aveva programmato il periplo della Sicilia effettuato, poi, lo scorso anno dedicandolo alla sua memoria. Dal genitore Michail ha ereditato l’impegno per il sociale e la consapevolezza dell’importanza della diffusione della cultura della donazione. Attualmente sono più di 8 mila i pazienti in lista d’attesa, con la vita sospesa nella speranza di un trapianto.

Il sostegno anche dell’Ars

L’iniziativa di Michail Speciale è stata subito sposata dalla presidente di Aido Sicilia, Paola Pisciotta. E’ patrocinata da Aido nazionale, dall’Assemblea regionale Siciliana, dal Crt centro regionale trapianti Sicilia oltre che da Aido Calabria, Aido Basilicata, Aido Campania e Aido Lazio.