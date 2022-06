Caccia al vincitore

Gioca due euro e vince ben un milione di euro, accade a Partinico, in provincia di Palermo, dove si è aperta la “caccia” al fortunato vincitore o alla fortunata vincitrice della somma. La vincita al Million Day.

Un milione con due euro

La dea bendata ha baciato Partinico dove è bastata una giocata di appena un euro per vincere un milione di euro. La vittoria risale al 7 giugno. Il Million Day è una lotteria che si basa sull’estrazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Per partecipare i giocatori devono compilare una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare, come nel caso del fortunato di Partinico. La vincita dipende da quanti numeri sono stati indovinati: con 5 numeri indovinati si vince 1 milione di euro; con 4 numeri indovinati si vincono 1.000 euro; con 3 numeri indovinati si vincono 50 euro: con 2 numeri indovinati si vincono 2 euro.

La vittoria il 7 giugno

Non si sa chi sia il fortunato ma la certezza però è che ha vinto un milione di euro. “La vittoria risale al 7 giugno – racconta Antonio Pellitteri, titolare della ricevitoria di via Genova dove è stata compilata la schedina fortunata -. Il giorno dopo abbiamo visto la ricevuta stampando il bollettino, ma non sappiamo chi sia il vincitore. Ci auguriamo faccia buon uso di quei soldi”.

Tante vittorie anche al SupeEnalotto

E la Sicilia si scopre ancora fortunata anche con il SuperEnalotto. Nel concorso del 10 maggio, sono stati centrati due “5” del valore di 37.536,90 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Comunale 38/39 a Camaro Inferiore, in provincia di Messina, mentre l’altra è stata centrata nel tabacchi di via E. l’Emiro 52 a Palermo. La Sicilia ha sfiorato i colpo milionario al SuperEnalotto anche nel concorso del 7 maggio quando è stato centrato un “5” del valore di 91.479,35 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Umberto I 34 bis a Ficarazzi, in provincia di Palermo.