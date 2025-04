Dopo una lunga battaglia contro la malattia, si è spento a 58 anni presso l’ospedale Civico di Palermo. Fabio Scalia, imprenditore partinicese era un uomo molto conosciuto e stimato: da oltre trent’anni era il responsabile commerciale della Helper, azienda di servizi informatici gestita insieme al fratello Benedetto. Fabio è stata una figura di rilievo anche nel panorama civico, faceva parte del direttivo del movimento “Partinico Città d’Europa”, che nel 2018 sostenne la candidatura a sindaco del professor Mauro Nicolosi.

Il cordoglio

La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Marcella e le figlie Martina e Chiara. Gli amici di una vita, Federico Orlando, Gianfranco Pupillo, Mauro Nicolosi e Mario Ferro, ne tracciano un ritratto commosso: “Fabio è stato per noi una presenza preziosa, un uomo retto e coerente, dotato di una saggezza rara. Abbiamo vissuto insieme momenti importanti di partecipazione civile e sociale, sempre accompagnati dalla sua innata gentilezza e serenità. Ci mancheranno il suo sorriso pacato, la sua capacità di rassicurare con poche parole, il suo modo di vivere semplice e profondo. Con la sua scomparsa, sentiamo che un frammento delle nostre vite si è staccato. Addio Fabio.”

“Ciao Compare Fabio Scalia non doveva andare così. Riposa in pace adesso” scrive Valeria sui social.

Si aggiungono anche le parole di Raffaele: “Le mie più sentite condoglianze per la famiglia Fabio persona perbene, di grande spessore umano e professionale, sempre capace di distinguersi per il garbo, la gentilezza e quel sorriso che non mancava mai. Un ricordo che resterà vivo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Rip”.