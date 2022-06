Grande apprensione in una cittadina della Toscana

E’ stata ritrovata la donna di origini siciliane, Francesca Ferdico di 67 anni, che aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso sabato. Ieri pomeriggio è stata individuata nei pressi di Luco, strada non distante da Borgo San Lorenzo, comune che si trova in provincia di Firenze dove la donna si era trasferita da 5 anni. La 67enne è originaria di Partinico, nel Palermitano, dove ha vissuto sino a 5 anni fa prima di trasferirsi in terra Toscana.

La felicità dei figli

“Ringrazio tutti – racconta il figlio Mario Ragona -, si è messa in mostra l’Italia bella che sa fare con sacrificio ed impegno. Una macchina organizzativa massiccia e super professionale, nel vero senso della parola”. “Mia madre è stata ritrovata – racconta con commozione l’altro figlio, Alessandro Ragona -, ora è in ospedale per accertamenti. Ringrazio tutti per la vostra collaborazione e ringrazio tutte le forze dell’ordine che hanno fatto di tutto per ritrovarla”.

Gli accertamenti

Francesca Ferdico quando è stata ritrovata è stata subito trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo San Lorenzo per gli accertamenti. E’ rimasta tutta la notte sotto osservazione perché ha subito delle ustioni a causa del caldo e del sole cocente sotto il quale è stata esposta. I medici hanno anche riscontrato una disidratazione. La 67enne comunque appare serena e risponde alle domande e agli stimoli. “E’ vigile, vispa e chiacchiera molto” dicono i figli che tirano un sospiro di sollievo dopo questa disavventura.

La grande macchina organizzativa

Per riuscire a trovare la donna c’è stato un massiccio dispiegamento di forze. Ad aver collaborato vigili del fuoco, carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. La svolta è avvenuta ieri quando qualcuno ha segnalato la possibile presenza della 67enne proprio nella zona di Luco. Qui si sono quindi concentrate le ricerche che hanno dato esito positivo. Francesca Ferdico avrebbe una forma di demenza senile e questo potrebbe essere stato il motivo del suo allontanamento da casa.