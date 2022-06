Centrato il “5” che vale un milione di euro

E’ grande festa a Partinico, in provincia di Palermo, dove la fortuna ha deciso di poggiare le sue benevole mani regalando una super vincita milionaria. Un fortunato vincitore è riuscito a centrare i 5 numeri al gioco a premi “Million day” riuscendo a vincere il montepremi in palio da un milione di euro. Ad essere stato giocato un sistema ridotto da 2 euro con numeri casuali: in questo specifico concorso si tratta della 19esima vincita da oltre un milione di euro del 2022 centrata in tutta Italia.

Tanti sorrisi alla ricevitoria

Questa mattina è arrivata la notizia che la schedina vincita è stata giocata alla ricevitoria tabacchi di via Genova gestita da Antonino Pellitteri. “Non ho la minima idea di chi possa aver vinto – afferma il titolare dell’attività con il sorriso stampato fra le labbra -. Spero solo che chi ha vinto ne avesse davvero bisogno e che di questi soldi ne faccia buon uso. Gli faccio tanti auguri”.

Come si gioca

Il fortunato vincitore è riuscito a conquistare questa vincita compilando la schedina e segnando 5 numeri, compresi tra 1 e 55. Ogni giorno alle 20,30 c’è l’estrazione e la schedina giocata a Partinico è riuscita a centrare tutti e 5 i numeri estratti.

Diverse vincite anche con l’Enalotto in Sicilia

La Sicilia già altre volte ha sorriso in altri giochi, specie con Enalotto e SuperEnalotto, anche se chiaramente con vincite nettamente minori almeno negli ultimi tempi ma comunque apprezzabili. Nel concorso dello scorso 10 maggio sono stati centrati due “5” al SuperEnalotto del valore di 37.536,90 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Comunale 38/39 a Camaro Inferiore, in provincia di Messina, mentre l’altra è stata centrata nel tabacchi di via l’Emiro 52 a Palermo. La Sicilia ha sfiorato il colpo milionario al SuperEnalotto anche nel concorso del 7 maggio quando è stato centrato un “5” del valore di 91.479,35 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Umberto I 34 bis a Ficarazzi, in provincia di Palermo.