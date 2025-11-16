E’ partita alle 8,30 la trentesima Maratona di Palermo. Una grande gara internazionale, una festa di sport con una partecipazione eccezione di oltre 3000 atleti e la presenza di 50 paesi del Mondo,. Un evento unico che assegna anche titoli importanti.

Tre le distanze percorribili da atleti professionisti, atleti dilettanti e semplici appassionati. La Maratona completa è un percorso regolamentare da 42,195 km, il viaggio più lungo dentro la città con due giri interi dell’iconico percorso.

La Mezza Maratona (21,097 km), una chance per chi desidera assaporare l’essenza del percorso senza l’impegno pieno della maratona. Un percorso da atleti di livello anche non professionisti.

La Staffetta (4 × 10,5 km) dove a vincere è lo spirito di squadra e la condivisione di ogni frazione, un modo diverso ma ormai ricercato di vivere la corsa su strada.

Partenza unica per tutte le distanze alle ore 8.30. Gli atleti che correranno la Maratona di Palermo, passeranno accanto a monumenti come il Teatro Massimo e la Palazzina Cinese, attraverseranno l’atrio di Palazzo dei Normanni (sede dell’ARS il Parlamento più antico d’Europa) i Quattro Canti, sfioreranno San Domenico e la Cattedrale, immergendosi in un patrimonio culturale e storico unico al mondo, con il suo itinerario arabo-normanno entrato a far parte nel 2015, del patrimonio dell’Unesco.

Il percorso e le città “chiusa” per tutta la mattina

Il percorso costringere a chiudere la città al traffico per tutta la mattina. Eccolo nel dettaglio: V.le della Libertà – piazza Vittorio Veneto – via dell’Artigliere – viale Diana (Ingresso Parco della Favorita) – via della Favorita dir. Fiera (giro di boa) viale Diana (direzione Mondello) – via Margherita di Savoia – (giro di boa 100 mt prima incrocio Mater Dolorosa) via Margherita di Savoia – viale Ercole-Palazzina Cinese – cortile Niscemi – viale Niscemi – viale Ercole – viale Diana – via dell’Artigliere – piazza Vittorio Veneto – viale della Libertà – via Dante – Piazza Ruggero Settimo – via Ruggero Settimo – via Cavour – via Roma – corso Vittorio Emanuele (direzione Porta Nuova) – piazza Villena (Quattro Canti) – Corso Vittorio Emanuele – via Simone di Bologna – piazza Sett’Angeli – via Incoronazione – via Matteo Bonello – corso Vittorio Emanuele (direzione Porta Nuova) – Porta Nuova – corso Calatafimi – piazza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio Interno ARS) – piazza del Parlamento – piazza della Vittoria – corso Vittorio Emanuele – direzione piazza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – via Roma (corsia bus) – piazza Don Sturzo – via Domenico Scinà – via Filippo Turati – piazza Ruggero Settimo.

Un giro per completare la mezza maratona (21,097 km). Due giri per la maratona (42,195 km). Zona Cambio Staffette: 1° e 3° cambio Piazzale dei Matrimoni (viale Ercole 35 Parco della Favorita); 2° cambio Via Libertà-Giardino Inglese. Tempo Massimo 5h30 Maratona—Tempo Massimo Mezza Maratona 2h40