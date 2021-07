Tra dibattiti e assemblea regionale dei segretari di circolo

Il Pd siciliano torna ad incontrarsi in presenza per un confronto in vista degli appuntamenti elettorali

Domenica 18 il complesso monumentale di San Francesco a Castelbuono ospiterà i lavori

Anthony Barbagallo, segretario regionale dl Pd “E’ giunto il momento di ricominciare, di ripartire”

Ad un anno dall’evento di Morgantina e dalla proclamazione del segretario regionale di Anthony Barbagallo, il Partito Democratico siciliano torna ad un incontrarsi in presenza per un confronto tra gli iscritti, i militanti, i dirigenti e i simpatizzanti per fare il punto in vista, anche degli imminenti appuntamenti elettorali.

L’evento si terrà domenica 18 nel complesso monumentale di San Francesco a Castelbuono, comune sulle Madonie, in provincia di Palermo.

Barbagallo “Giunto il momento di ricominciare”

“C’è la stata la pandemia, un’emergenza epocale che ci ha impedito di vederci in presenza – spiega il segretario Anthony Barbagallo – ma è giunto il momento di ricominciare, di ripartire. Un concetto che sfugge soltanto a Musumeci e al suo governo immobile e insensibile alle richieste di aiuto dei siciliani. Il ‘nuovo corso’ intrapreso dal Partito Democratico un anno fa prosegue e con questa iniziativa vogliamo innanzitutto tornare a vederci in presenza ma anche fare un briefing tra noi”.

Il programma dell’evento

Transizione ecologica, sostenibilità ed infrastrutture, ma anche governance degli enti locali e molto altro faranno parte del programma dell’evento castelbuonese.

In programma, a partire dalle 17.30, l’Assemblea regionale dei segretari di circolo che sarà aperta dai saluti di Vincenzo Capuana, segretario del circolo di Castelbuono. Ai lavori parteciperà anche Chiara Braga, responsabile “Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture” della segreteria nazionale del Pd. Le conclusioni saranno affidate al segretario regionale, Anthony Barbagallo.

A seguire, in programma due dibattiti.

Alle 18.30 “Oltre la crisi: per una nuova governance degli enti locali” è il tema del primo tavolo, moderato da Magda Culotta, già sindaco di Pollina e responsabile del dipartimento regionale Rifiuti del Pd Sicilia, con gli interventi di: Renzo Bufalino, vicesegretario regionale Pd; Enzo Bianco, presidente del Consiglio Nazionale Anci; Giuseppe Falcomatà, Sindaco città metropolitana di Reggio Calabria; Dario Safina, assessore al comune di Trapani e Giovanna Iacono, Vicesindaco di Santa Elisabetta (Agrigento).

Infine, alle 19.30 l’incontro “Restare per cambiare: innovazione, amministrazione, riforme”, moderato da Marta Sabatino ed in cui sono previsti gli interventi di: Santi Cappellani e Rosa Maria Di Giorgi, parlamentari nazionali; Michele Catanzaro, deputato regionale all’ARS; Elisa Carbone, sindaca di Sommatino; Antonio Ferrante, presidente della Direzione regionale del Pd Sicilia; Paolo Petralia Camassa, assessore del comune di Palermo e Elena Militello, presidente dell’associazione South Working.