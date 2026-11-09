Sono entrate in vigore oggi, 9 novembre, le nuove limitazioni alla circolazione stradale nella zona della stazione centrale e lungo via Oreto, necessarie per consentire l’avvio dei lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte Oreto.

L’intervento alla fondamentale infrastruttura del capoluogo durerà circa 8 mesi e comporta la riduzione della carreggiata oltre a modifiche ai sensi di marcia, con il conseguente dirottamento di parte del flusso veicolare verso il ponte Bailey.

Il cantiere si inserisce in un quadro viario cittadino già interessato da altre criticità. In via Ernesto Basile sono in corso altri lavori per il collettore fognario che rendono difficile la vita agli automobilisti con nuovi e vecchi restringimenti di carreggiata.

Sempre nello stesso lato della città sono in corso i lavori per il raddoppio del ponte Corleone. Un mix che rende impossibile la vita per i residenti e per quanti percorrono giornalmente quelle strade. “E’ un vero inferno e si sapeva. Già il traffico è caotico in condizioni normali, figurarsi con questi restringimenti – dice un residente – E’ stato davvero un incubo questa mattina raggiungere il posto di lavoro. La situazione è davvero insostenibile anche perché durerà 8 mesi. E tra poco sarà Natale. Non oso pensare cosa succederà”.

La circolazione nella medesima area è condizionata anche dalle indagini archeologiche preliminari per la costruzione delle nuove linee del tram, previste lungo viale Regione Siciliana e negli svincoli di via Ernesto Basile, che si sommano ai cantieri già attivi per il raddoppio del ponte Corleone.