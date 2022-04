solidarietà a palermo

Cinquanta uova di Pasqua sono state donate ai bimbi dello Zen di Palermo dai carabinieri della stazione San Filippo Neri.

La collaborazione tra l’Arma e l’associazione “L’Albero della Vita Onlus”

La collaborazione fra l’Arma e l’associazione “L’Albero della Vita Onlus” continua a dare i suoi frutti per il sostegno alle famiglie che vivono nel quartiere alla periferia del capoluogo.

Il programma di contrasto alla povertà “Varcare la soglia”

I militari hanno donato ai piccoli le uova messe a disposizione dal supermercato “MD” per i bambini delle famiglie sostenute dal programma di contrasto alla povertà “Varcare la Soglia”, promosso da “L’Albero della Vita” e realizzato a Palermo in collaborazione con l’associazione partner “Bayty Baytik”.

Altra iniziativa di solidarietà

Ance Palermo ha donato trecento uova di Pasqua dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, alla Caritas diocesana. Si tratta di una donazione che l’associazione dei costruttori fa ogni anno per dare il proprio contributo alla ricerca e, contemporaneamente, fare arrivare un piccolo dono ai bambini bisognosi. “È il nostro modo di fare del bene che si moltiplica – affermano il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi e Gaetano Scancarello, componente del Consiglio generale dell’associazione – sostenendo un’associazione nel cui lavoro crediamo molto e, contemporaneamente, donando un dolce pensiero ai bambini meno fortunati della città”.

Uova di Pasqua anche all’ospedale dei Bambini

Anche all’ospedale dei Bambini di Palermo si festeggia una Pasqua di solidarietà con le uova pasquali della Onlus ENEA donate dal personale del 46° reggimento trasmissioni del capoluogo siciliano. Qualche giorno fa il Comandante del 46° Reggimento Trasmissioni, Colonnello Giuseppe Lorusso, con una rappresentanza del personale della Caserma “E. Turba” di Palermo, si è recato all’ospedale specializzato pediatrico “G. Di Cristina” per donare ai piccoli ricoverati le tradizionali uova di cioccolato in occasione delle festività pasquali.

Le uova comprate dal personale dell’Esercito

Le uova donate sono state acquistate su base volontaria dal personale dell’Esercito nell’ambito dell’iniziativa di beneficenza della ONLUS European Neuroblastoma Association, con il patrocinio dello Stato Maggiore Difesa, volta a sostenere la ricerca scientifica per sconfiggere il Neuroblastoma, patologia considerata – dopo la leucemia – tra le prime cause di mortalità in età prescolare. L’ENEA è un’associazione guidata da genitori con esperienza diretta di malattia, che si occupa della raccolta fondi necessari per favorire il progresso della ricerca scientifica, attualmente unica arma per fronteggiare il neuroblastoma.

Il “grazie” dell’ospedale

Agli uomini e le donne con le stellette sono arrivate le parole di ringraziamento e gratitudine da parte di tutto il personale sanitario del reparto ed in particolare dal dottore Roberto Colletti, direttore generale del nosocomio, dalla dottoressa Nicoletta Salviato, specialista in cardiochirurgia e direttore dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute “Arnas Civico- Ospedale dei Bambini” e dal dottore Paolo Tronca, direttore amministrativo.