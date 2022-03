nel reparto di pediatria dell'ospedale

I piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Lentini hanno ricevuto in dono stamane dalla Polizia Stradale di Lentini le tradizionali uova pasquali.

Consegna in Pediatria

A consegnare i dolci ai bambini è stato il comandante del distaccamento di Lentini della Polizia stradale Sebastiano Cassisi alla presenza del direttore medico di presidio Antonino Micale, del direttore del reparto di Pediatria Valeria Commendatore, medici ed infermieri.

“Se è vero che ci sente meglio a donare più che a ricevere – ha commentato il comandante Cassisi – quando si agisce nei confronti di bimbi ricoverati il fattore benessere diventa ancora più consistente e duraturo. Ancora una volta la Polizia di Stato lo ha sperimentato, decidendo di fare dono ai piccoli ricoverati dei tipici dolci pasquali”.

“Il direttore medico di Presidio Antonino Micale, a nome dell’Azienda, ha rivolto alla Polizia di Stato i più sentiti ringraziamenti per questo gesto di grande sensibilità che unisce ancora una volta due Istituzioni con l’obiettivo comune del benessere dei bambini, i sanitari per la loro salute, la Polizia per la loro sicurezza” fanno sapere dall’Asp di Siracusa.

Uova di Pasqua per l’Ail

Le Uova di Pasqua dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) tornano in piazza a Siracusa a partire da domani fino al 3 aprile. Sarà possibile acquistare le uova di Pasqua AIL a Siracusa in piazza

San Giovanni, al centro commerciale “Archimede” ed al supermercato Mada Cortesia in via Necropoli Grotticelle n. 54.

Negli altri Comuni del Siracusano

A Noto l’appuntamento è in piazza Trigona, ad Avola in piazza Umberto, ad Augusta in piazza Duomo, a Sortino in

piazza Sofia, a Francofonte in piazza Dante, a Floridia in piazza del Popolo ed a Ferla in piazza Crispi.

“Speriamo che anche per questa Pasqua siano in tanti a supportarci consentendoci, tramite l’acquisto delle uova di cioccolato, di andare avanti sia con la ricerca scientifica sia con l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia” dice il presidente di Ail Siracusa, Claudio Tardonato,