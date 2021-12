la denuncia del deputato della lega cafeo

Il deputato Ars della Lega Cafeo denuncia una strategia per impoverire la sanità siracusana

Bloccata la fuga di sei medici anestesisti dall’ospedale di Lentini

Il rischio era di svuotare le sale operatorie

E’ scontro sulla sanità ed a lanciare la pietra nello stagno è il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, dopo la notizia delle dimissioni in massa di sei medici anestesisti dall’ospedale di Lentini, vincitori di concorso nel vicino ospedale di San Marco, a Catania.

Sale operatorie svuotate

Una situazione che, di fatto, avrebbe comportato numerosi problemi per gli interventi in sala operatoria, per cui il parlamentare leghista, come da lui stesso svelato, ha avuto un incontro con l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per bloccare la “fuga” dei medici da Lentini.

Il blocco della fuga da Lentini

“Nessun medico anestesista dell’ospedale di Lentini si trasferirà in un’altra struttura se non arriveranno dei sostituti. Ho avuto ampie rassicurazioni dall’assessore Razza – dice il parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo – sull’arrivo nel Siracusano di 16 medici, tra anestesisti e rianimatori: 12 stanno per prendere servizio, per gli altri se ne riparlerà entro la fine dell’anno”.

“Strategia per depotenziare la sanità siracusana”

Il parlamentare regionale della Lega afferma che si tratta solo di un piccolo passo ma denuncia una strategia politica volta a depotenziare la sanità siracusana per favorire quella della vicina Catania.

“Abbiamo evitato, con la vicenda dei medici anestesisti, uno scippo alla sanità del territorio siracusano –

commenta ancora Cafeo – per questo manterremmo la guardia alta. La posizione individuata per l’ospedale San Marco, praticamente al confine con la zona nord del Siracusano, può essere letta come una scelta concorrenziale contro il vicino ospedale di Lentini”.

Ospedali concorrenti

“Si tratta di 2 strutture situate a breve distanza l’una dall’altra, che servono quasi lo stesso bacino di utenza e va precisato che l’ospedale di Lentini venne realizzato molto prima. Per cui – prosegue Cafeo – le dimissioni di sei medici anestesisti, vincitori di concorso proprio al San Marco rappresentano più che una stranezza, per questo ribadisco che la difesa del nostro territorio sarà totale”.

Allungare i contratti a tempo determinato

Il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, nel corso dell’incontro con l’assessore alla Salute, ha affrontato anche il tema dei contratti a tempo determinato all’Asp di Siracusa, ritenuti troppo brevi per attirare candidati. “La brevità di questi contratti, della durata di 3 mesi – conclude Cafeo – scoraggia i possibili candidati, attratti da altre province. L’assessore Razza si è impegnato ad allungare i contratti almeno ad un anno”.