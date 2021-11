dopo la protesta al pronto soccorso di siracusa

I parlamentari regionale della Lega e Forza Italia, Giovanni Cafeo e Daniela Ternullo contro l’assessore regionale alla Sanità in merito al calo dei posti letto nell’ospedale di Siracusa che sarebbe la causa del sovraffollamento del Pronto soccorso dell’ Umberto I di Siracusa.

Le scelte della Regione sui posti letto

“La pandemia di Covid ha rivoluzionato l’intero comparto sanitario in tutta Italia – ricorda Cafeo – ma a Siracusa in particolare la Regione Siciliana ha deciso di dedicare la maggioranza dei posti letto pubblici proprio ai malati di Covid, delegando alle strutture private convenzionate il resto delle degenze”.

“Nonostante il conteggio ufficiale dei posti letto disponibili in provincia tenga conto delle strutture private, una recente circolare dell’assessorato alla Salute ha disposto l’impossibilità di trasferimento dei cittadini ricoverati per motivi di budget – prosegue Cafeo – causando un pericoloso sovraffollamento concentrato proprio nelle sale del pronto soccorso di Siracusa, con picchi anche di 60 persone ricoverate simultaneamente”.

“Favorita Catania”

Il parlamentare regionale della Lega ha annunciato una interrogazione parlamentare al Presidente della Regione ed all’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

“Si tratta come è evidente di una situazione inaccettabile nonché pericolosa, sia per i pazienti sia per lo stesso personale sanitario – continua Cafeo – ma che mette in evidenza ancora una volta come la sanità siracusana sia ben lontana dall’essere una priorità per questo governo, evidentemente concentrato a mantenere elevati standard nella vicina Catania”.

Interrogazione parlamentare

“Presenterò domani stesso un’interrogazione parlamentare all’assessore Razza e al presidente Musumeci – conclude Cafeo – per far capire che su queste tematiche non esiste maggioranza e opposizione ma soltanto le esigenze di un territorio e dei suoi cittadini che devono avere la giusta priorità”.

La posizione di Forza Italia

Sulla vicenda è anche intervenuta la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo

“La Pandemia è una brutta bestia con cui ormai da due anni facciamo i conti. Ma non si muore solo di covid e lo scotto di scelte errate non può essere pagato dal personale sanitario” attacca la deputata di Forza Italia.

“C’è una pletora di pazienti affetti da altre patologie, che nel siracusano a causa del sottodimensionamento dei posti letto in strutture sanitarie pubbliche, sono costretti a ripiegare in quelle private. Una scelta che parte dall’Assessorato regionale alla Salute e che non condivido per niente, anzi contrasto pubblicamente, in quanto a pagare dazio è il Pronto soccorso cittadino, preso d’assalto dall’utenza”.

“Posti letto da distribuire meglio”

La parlamentare regionale di Forza Italia preannuncia un intervento all’Ars.

“Per tale motivo – conclude la parlamentare – domani stesso presenterò un ordine del giorno affinché si possa allentare la morsa. I posti letto devono essere distribuiti più equamente tra le strutture pubbliche e quelle private. In provincia di Siracusa non c’è una sanità di seria A e una di serie B, con il rischio di oberare i già carenti infermieri – ma lo stesso discorso vale anche per i medici – del Pronto soccorso, in perenne regime di sovraffollamento lavorativo. Sarebbe anche più facile se potessimo esternare tali perplessità al direttore amministrativo dell’Asp cittadina. Peccato che da mesi non si provvede alla sua nomina, condizionando un intero comparto che in provincia è in costante”.