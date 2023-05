Manca l’addetto nel pomeriggio, difficoltà nel rinnovo dei pass zone blu

Pietro Minardi di

10/05/2023

Manca l’addetto per il rilascio dei pass zone blu nel pomeriggio. Così, chi è andato per rinnovare il tagliando, così come previsto dal nuovo regolamento, è dovuto tornare indietro a mani vuote. Succede nella postazione decentrata di via Bevignani, a Palermo. Uffici che servono la platea cittadina dell’area Noce-Malaspina. Secondo quanto riferito dagli uffici della V Circoscrizione infatti, l’addetto che si occupa del rilascio pass ha un contratto a 30 ore che non prevede il rientro dopo la pausa pranzo. Un problema per tutti coloro i quali che, per motivi personali, non possono recarsi negli uffici durante le ore mattutine.

I disagi raccontati dai residenti

A raccontare il disagio è Giuseppe Bertolino, cittadino palermitano che si è recato negli uffici di via Bevignani nella giornata di martedì pomeriggio. “Sono andato al Comune per rinnovare il pass zone blu a mia zia. Ma il pomeriggio, secondo quanto mi è stato riferito, l’addetto che deve eseguire l’operazione non c’è. Quindi, l’operazione si può effettuare solo di mattina. Un momento nella giornata nel quale io lavoro. Come devo fare ad effettuare il rinnovo? E, soprattutto, in caso di multe, chi le paga?”.

“Addetto ha contratto che non prevede rientro pomeridiano”

Una questione sulla quale abbiamo chiesto numi al presidente della V Circoscrizione Andrea Aiello che, ai nostri microfoni, ha così riassunto il problema. “In merito alla situazione della postazione decentrata di via Bevignani, si precisa che non è possibile espletare il servizio di rinnovo e rilascio pass zone blu di pomeriggio perchè il dipendente comunale che se ne occupa ha un contratto a 30 ore e lo stesso non prevede il rientro pomeridiano. E, al momento, non c’è possibilità di sostituire la persona. Quindi, purtroppo, il servizio si può effettuare solo di mattina”.

Criticità che rientrano nell’alveo di un più generale problema che interessa gli uffici comunali, ovvero la carenza di personale. “In via Bevignani ci sono vari tipi di problemi. La responsabile fra poco andrà in pensione e potrà essere sostituita soltanto da un dipendente di categoria C, ad oggi non disponibile. Stiamo lavorando con l’Amministrazione Comunale per reperire un addetto con questa qualifica”.