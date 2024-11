Un’altra giovane vita spezzata sulle autostrade siciliane. E’ morto Gioele Tempra, 7 anni, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla A19 Palermo-Catania, nei pressi dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. La comunità di Campofelice di Roccella si stringe attorno al dolore di mamma Mariagrazia e papà Roberto e il fratellino. Il sinistro ha coinvolto due veicoli e, a seguito dell’impatto, l’auto sulla quale viaggiava Gioele insieme al padre, si è ribaltata. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, le ferite riportate si sono rivelate fatali e il bambino è rimasto esamine sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato gli altri due feriti all’ospedale di Termini Imerese. I vigili del fuoco di Termini hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte e l’area dell’incidente. Sono in corso le indagini per accertare le cause del tragico impatto.

Proclamato lutto cittadino

Saracinesche chiuse e silenzio in memoria del piccolo Gioele, è così che gli verrà dato l’ultimo saluto. E’ stato proclamato il lutto cittadino. Numerose persone, tra cui il sindaco Giuseppe Di Maggio e l’arciprete don Francesco Casamento, si sono recate al pronto soccorso di Termini Imerese per esprimere la propria vicinanza alla famiglia Tempra.

“La Comunità di Campofelice, già fortemente provata per la prematura scomparsa di Martina, perde un’altra meravigliosa piccola creatura. Il dolore è immenso. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e tutta la Comunità si stringono ai carissimi Roberto, Mariagrazia e Samuele. Nel giorno dei funerali del piccolo Gioele sarà proclamato il lutto cittadino.” – scrive Giuseppe di Maggio – .

Il cordoglio

Il prossimo 28 dicembre avrebbe spento 8 candeline. L’intera comunità cittadina è prontamente scossa. In queste ore difficili, numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi per la madre Maria Grazie e il padre Roberto, coinvolto nell’incidente. Gioele era un grande tifoso di calcio, piccolo cuore nero azzurro, passione trasmessa dal papà che è socio e noto frequentatore dei club calcistici.

“Abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutare nel nostro piccolo la famiglia .A partire dalle 16:00 di oggi presso la tabaccheria Élite di Ylenia Munafó in Piazza Croce numero 16 a Campofelice di Roccella, ci sarà una scatola col nostro logo all’ingresso, dove chi vorrà potrà versare con un contributo libero. La somma raccolta sarà poi consegnata alla famiglia personalmente dal nostro Presidente Vincenzo Munafó. Ogni attività del club in programma è da considerarsi annullata, in particolare la visione di Inter-Napoli di domenica sera. Siamo certi di aver fatto la cosa giusta in un momento terribilmente triste” – scrive il gruppo Inter club Campofelice di Roccella -.

Ad unirsi al dolore, anche l’Asd città di Campofelice di Roccella: “L’Asd Città di Campofelice di Roccella desidera esprimere le più sentite condoglianze e la sua vicinanza alla famiglia Tempra-Noce per la prematura scomparsa del piccolo Gioele. Roberto per noi è uno di famiglia, poiché la sua presenza al campo sportivo è sempre stato un valore aggiunto al percorso da noi intrapreso. È pertanto doveroso per noi, comunicare la sospensione di tutte le nostre attività sportive, e – in accordo con l’Asd Madonie Polizzi e Lnd Palermo, che ringraziamo per la particolare sensibilità mostrata – il rinvio della partita di oggi pomeriggio a data da destinarsi. Non potremo mai fare abbastanza per colmare questo dolore, ci uniamo al rispettoso silenzio per questa famiglia”.