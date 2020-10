“Contro tutti e contro tutto. La sospensione del click day, chiesta a gran voce da più parti e chiesta dall’Ars grazie ad un ordine del giorno nostro e del Pd accolto dal governo, probabilmente non ci sarà”.

Lo fanno sapere i 5 stelle che raccontano gli ultimi eventi “L’assessore alle attività produttive Turano ha infatti chiesto lo spostamento di alcune ore dell’audizione in programma alle 13 di oggi per potere avere dalla Tim ampie garanzie sul regolare svolgimento del click day in programma domani. In pratica Musumeci e il suo governo continuano a fare di testa propria: prima non hanno tenuto in nessun conto le nostre osservazioni che preannunciavano il fallimento, puntualmente avvenuto, dell’operazione e ora continuano per la loro strada non ignorando volontà delle imprese e di un parlamento che, lo ricordiamo a Musumeci, rappresenta quella di tutti i siciliani” affermano le parlamentari M5S all’Ars Valentina Zafarana, Jose Marano e Ketty Damante.

“Ci chiediamo – dicono – Musumeci vuole venire in aula dopo che il click day ci farà schiantare ancora, o vuole veramente aiutare le imprese siciliane?”.

Dopo il pasticcio del clickday per il Bonus Sicilia, il Governatore Musumeci aveva fatto sapere di valutare di rescindere il contratto con la Tim che sarebbe responsabile dell’anomalia che ha portato al rinvio delle procedure per la richiesta dei fondi destinati alle imprese che hanno accusato dure perdite nel corso della crisi sanitaria. La brutta figura non è stata per niente gradita dalla giunta regionale.

“Ho dato mandato all’ufficio legale della Regione di verificare se esistono le condizioni per procedere con la rescissione del contratto nei confronti della Tim Spa e con la richiesta di risarcimento danni” aveva detto il governatore siciliano Nello Musumeci, commentando il rinvio del “click day” del Bonus Sicilia per la concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese dell’Isola. Previsto per stamane alle ore 9, l’avvio delle operazioni è stato spostato a giovedì mattina a seguito della richiesta della Tim che ha riscontrato “un’anomalia della piattaforma”, chiedendo, quindi, “la sospensione della procedura con riattivazione a 72 ore“.

Nelle ultime ore si era anche appreso di oltre 700 errori e di circa 6000 pec arrivate ad altrettanti iscritti al portale che rendevano difficile la gestione del click day nella giornata di domani ma le ultime notizie fanno, invece, pensare che l’8 ottobre ci si riproverà

Alle 17 di oggi, nella Sala stampa di Palazzo Orleans, – si apprende ufficialmente, l’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano e l’assessore all’Economia Gaetano Armao incontreranno la stampa per illustrare le determinazioni adottate sul bando di contributo a fondo perduto alle imprese.