Il salvataggio a Mondello

Si immerge per un bagno, ma non riesce più a tornare a riva e viene salvato dall’intervento di un carabiniere. Paura a Mondello per un giovane medico tirocinante tratto in salvo grazie al coraggio e all’intuito del militare Antonio Spadaro, 31 anni, che non vedendolo più rientrare ha lanciato l’allarme intorno alle 16 di ieri pomeriggio, 18 settembre.

A causa della forte corrente e di alcune difficoltà motorie dovute ad una recente operazione al ginocchio, il giovane è andato nel panico trovandosi in pericolo: l’intervento tempestivo di Spadaro ha evitato la tragedia.

Il salvataggio

L’episodio si è verificato all’altezza del lido dell’Esercito. Ad attirare l’attenzione di Spadaro è stato il giovane che, nonostante evidenti difficoltà di deambulazione, non ha esitato a tuffarsi in mare. “Noto questo ragazzo che lascia sulla battigia il suo zaino e gli indumenti: poco dopo si immerge e lo perdo di vista” racconta a BlogSicilia.

Dopo circa un’ora del giovane si perde ogni traccia: da lì sarebbe partita la segnalazione. “Dopo tutto questo tempo non lo vedevo più rientrare, provo a guardare l’orizzonte senza riuscire a scorgerlo quindi mi dirigo verso il bagnino spiegandogli la dinamica. Insieme decidiamo di allertare la centrale operativa della guardia costiera”.

In tanti si mobilitano per la ricerca e, insieme al bagnino, montano sul pattino di salvataggio dando il via all’intervento. Dopo diversi minuti di ricerca riescono ad individuare il giovane, in evidente stato di agitazione: a causa delle forti correnti il tirocinante non era riuscito a tornare a riva.

La scena è stata osservata da decine di bagnanti rimasti col fiato sospeso non vedendo il ragazzo che tornava. Nel giro di pochi minuti, il giovane è stato messo in salvo tra applausi e sospiri di sollievo.

“E’ mio dovere”

Arrivati alla riva, l’abbraccio tra i due ha commosso i presenti: “Sentirsi definito un angelo dalla gente mi gratifica e mi motiva a fare con dedizione il mio lavoro – commenta Spadaro – il destino ha voluto che si posizionasse al mio fianco e forse, proprio questa, è stata la sua salvezza. Credo ci voglia davvero poco impegno nell’essere pronti a dare una mano al prossimo”.