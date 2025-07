Un condizionatore è andato in fiamme la scorsa sera in via Altavilla a Palermo nella zona della Fiera del Mediterraneo. I residenti hanno sentito prima uno scoppio poi le fiamme.

Sono arrivati i vigili del fuoco con diversi mezzi e i carabinieri. L’intervento immediato delle squadre antincendio ha evitato danni più gravi all’appartamento.

“Dopo avere sentito lo scoppio ci siamo affacciati – dicono alcuni residenti – pensavamo che fosse esploso qualcosa. Poi abbiamo visto le fiamme. Per fortuna tutto si è risolto con l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’appartamento”.