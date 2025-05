Traffico rallentato e un ferito trasportato in ospedale: è questo il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, 21 maggio, intorno alle 8.30 a piazza Mordini (incrocio tra viale della Libertà e piazza Croci), che ha coinvolto due mezzi, un’ambulanza e un’auto. L’impatto ha provocato disagi alla circolazione per circa un’ora, fino al completo ripristino della viabilità.

Un ferito trasportato a Villa Sofia

Secondo le prime ricostruzioni, una persona è rimasta ferita nell’impatto ed è stata trasportata all’ospedale Villa sofia per ricevere le cure necessarie. Le autorità intervenute sul posto hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale circolazione, che è tornata regolare poco dopo le 9.30.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Violento impatto a Villabate, quattro persone finiscono in ospedale, accertamenti su alcool e droghe

Un violento scontro tra due auto ha provocato quattro feriti a Villabate, alle porte di Palermo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Catalano Fonduta e via Giulio Cesare, coinvolgendo due vetture con a bordo passeggeri di età compresa tra i 18 e i 56 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti presso l’ospedale Buccheri La Ferla. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e responsabilità.

La dinamica

A bordo dell’Audi viaggiavano due giovani, rispettivamente di 29 e 18 anni, mentre sulla Fiat si trovavano un uomo di 55 anni e una donna di 56 anni. A causa dell’impatto, tutti i passeggeri hanno riportato ferite di varia entità e sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla per ricevere le cure necessarie.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente né le eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno acquisendo le testimonianze dei presenti e verificando se siano presenti immagini utili dalle telecamere di sorveglianza della zona. Inoltre, sono stati eseguiti in ospedale gli esami alcolemici e tossicologici ai due guidatori.