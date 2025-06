Ancora incidenti tra le strade del capoluogo. Un impatto violento è avvenuto ieri pomeriggio, 26 giugno, intorno alle 16 all’incrocio tra via Guglielmo Marconi e via Giacomo Cusmano. Il sinistro avrebbe coinvolto una Toyota Aygo e la linea 103 di un autobus Amat. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista non avrebbe rispettato la precedenza finendo sopra sopra il bus: non risulta alcun ferito.

Incidente a Bonagia

Poche ore prima un altro sinistro ha coinvolto un mezzo Amat: Una lancia Ypsilon con a bordo alcuni giovani non avrebbe rispettato la precedenza nei confronti di autobus Amat provocando un incidente: nessuno tra i passeggeri del bus e tra gli occupanti dell’auto avrebbe riportato ferite. L’episodio si è verificato il 24 giugno, intorno alle 18 nei pressi del Ponte di Bonagia. Entrambi i veicoli hanno subito gravi danni e, nonostante l’autista del mezzo abbia cercato di evitare la collisione, l’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire il traffico che ha subito rallentamenti.

Autobus contro un albero

Ad inizio mese un bus ha terminato la sua corsa contro un albero. Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della notte del 6 giugno a Palermo, intorno alle 3, lungo via San Lorenzo. Un autobus dell’Amat, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un albero per poi impattare violentemente contro un palo in cemento. A bordo dell’autobus vi erano alcune persone, tra cui il conducente. Due di loro sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico per le cure del caso: le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono sotto osservazione.

L’urto è stato molto forte e ha causato ingenti danni al mezzo, rimasto inclinato su un lato, tanto da rendere necessario l’intervento di una gru dei vigili del fuoco per rimuoverlo e liberare la carreggiata. Il traffico nella zona è rimasto interrotto per diverse ore, fino al completo ripristino della viabilità.