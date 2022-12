le iniziative il 17 e 18 dicembre

Giorno 17 Dicembre 2022, presso il circolo Campi del Sole di via della Regione Siciliana Nord Ovest 5630 a Palermo, alle ore 9:00 Poliziotti – Carabinieri – Finanzieri e Funzionari Inps, si sfideranno in un quadrangolare di calcio a 7.

La raccolta fondi per il reparto oncologico dell’ospedale Di Cristina

L’iniziativa organizzata dal Cral Inps Palermo, dal Sindacato di Polizia Usip, dal Sindacato Carabinieri Usic, dalla Rappresentanza Guardia di Finanza e con la collaborazione del sindacato Uil Vigili del Fuoco, nasce con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al Reparto Oncologico di Pediatria dell’Ospedale G. Di Cristina e indirizzare all’acquisto di beni che possano alleviare la degenza dei piccoli ospiti.

Doni per i piccoli degenti

Un gesto di solidarietà che culminerà il successivo giorno 18 dicembre presso il Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale G. Di Cristina, attraverso la consegna di due televisori ed una play station e astucci con dentro matite, fogli, righello, da distribuire a tutti i piccoli degenti.

Il ringraziamento degli organizzatori

Gli organizzatori dell’iniziativa desiderano rivolgere un grazie particolare a tutti coloro che hanno partecipato, attraverso singole donazioni e agli sponsor: Mangia’s, Poliambulatorio Chirone, Il Tuareg, Alleanza Assicurazioni (Agenzia Palermo Centro), Centro Studi Vaccaro, MGMD, Pasticceria Matranga Ettore, Vittoria Assicurazioni (Agenzia di Palermo), 4-LAB, Catering Cerniglia, Lavanderia Durante, Cliniche IDI, La Nuova Copisteria, Caffè Belgio, Libreria dell’Università, Agenzia Greco, Casa Vinicola Amunì, Feel Rouge TV, Affida (Società Multicredito), che hanno voluto insieme all’organizzazione dare un importante contributo per la realizzazione di tale evento.

Alla manifestazione, aperta a tutti, presenzieranno autorità istituzionali locali e regionali.

Altri ringraziamenti

Il Cral Inps Palermo, l’Unione Sindacale Italiana Poliziotti, l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri e la Rappresentanza della Guardia di Finanza vogliono ringraziare i funzionari Inps per il lavoro svolto in un momento delicato per tutte le famiglie italiane e gli operatori della sicurezza che operano nel territorio Palermitano, per l’impegno quotidiano a cui sono chiamati giornalmente nel delicato compito di tutori dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e alle rispettive famiglie che supportano i sacrifici di questi ultimi.

Per partecipare alla raccolta fondi

Chiunque volesse partecipare alla raccolta fondi può farlo con una donazione. Ecco le informazioni necessarie:

IBAN IT24Q0100504603000000002564 intestato a: Cral Inps Palermo Causale: Raccolta fondi