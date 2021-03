Domani l'attività dovrebbe riprendere regolarmente

Sei pazienti positivi nel reparto di ortopedia Giglio di Cefalù (Pa) hanno fatto scattare i tamponi per a tappeto e lo stop dei ricoveri per 72 ore. E’ quanto successo in questi giorni nell’ospedale nel palermitano.

“Ci sono stati dei pazienti positivi – conferma la Fondazione Giglio – E’ stato attivata la procedura Covid19 predisposta dall’unità di crisi interna. Le attività del reparto di ortopedia sono state bloccate per 72 ore. Eseguiti tamponi a tappeto a pazienti e personale.

I pazienti positivi sono stati trasferiti e il reparto è stato messo in sicurezza e sanificato. Lunedì contiamo di riaprire tutte le attività di ortopedia. I pazienti positivi, trasferiti – aggiunge la Fondazione – non presentano al momento criticità legate al Covid19”.