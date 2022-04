Orlando e Catania: “un investimento per la vivibilità della città”

La pedonalizzazione di piazza Castelnuovo e via Ruggero Settimo, in pieno centro di Palermo, è stata prorogata di oltre un anno, ovvero fino al 31 maggio 2023. Il servizio Mobilità Urbana, in esecuzione all’atto dell’assessore Giusto Catania, ha predisposto l’ordinanza.

Il provvedimento consente di attuare la pedonalizzazione fino al Porto in continuità con il percorso di collegamento pedonale di via Emerico Amari.

L’ordinanza N° 516 del 12/04/2022, in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, proroga la sperimentazione della pedonalizzazione fino al 31 maggio 2023.

Il sindaco Orlando “Proroga sperimentazione è atto dovuto”

“La proroga della sperimentazione è un atto dovuto – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – sarebbe stato illogico riportare le automobili, dopo mesi di positiva sperimentazione in cui i pedoni hanno riconquistato Piazza Politeama e via Ruggero Settimo. Il provvedimento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e rappresenta un investimento anche in termini turistici ed economici”.

L’assessore Catania “Pedonalizzazione ha dato riscontri positivi”

L’assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania commenta questa scelta. “Con il presente provvedimento si intende implementare la vivibilità del contesto urbano di Piazza Castelnuovo e della via Ruggero Settimo – sottolinea l’assessore alla mobilità Giusto Catania – infatti, la pedonalizzazione ha dato riscontri positivi in termini di frequentazione di turisti e cittadini palermitani, di fruibilità delle aree urbane e di miglioramento della qualità dell’aria”.

Catania prosegue: “Avremmo voluto rendere definito il progetto di pedonalizzazione ma prima è necessario chiudere il cantiere di superficie in via Roma, così da istituire il doppio senso di circolazione da Piazza Sturzo fino Piazza Giulio Cesare”.

A maggio Mondello torna pedonale

Mondello pedonale: ma la chiusura al traffico slitta a maggio. “Per ragioni organizzative e legate alla tempistica di posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale – fanno sapere dell’Ufficio traffico del Comune di Palermo – l’avvio della fase di sperimentazione della pedonalizzazione del lungomare di Mondello partirà dal 2 maggio e non dal 15 aprile, come precedentemente comunicato”.

“Partirà, dunque, dopo Pasqua e non in occasione della festa e si concluderà il 30 settembre la seconda fase di sperimentazione della pedonalizzazione del lungomare di Mondello. Il provvedimento, emesso dall’ufficio mobilità urbana, era già stato preannunciato in occasione della conclusione della prima sperimentazione avvenuta, con successo, l’estate scorsa”.

L’ordinanza (O.D. 467 del 6/4/2022) è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo e riprende, con alcune necessarie modifiche, le modalità condivise lo scorso anno con i comitati di residenti e di commercianti della borgata marinara.