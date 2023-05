Un pedone è stato investito questa mattina a Ficarazzi (Pa) in via Marco Polo nei pressi della parrocchia San Girolamo Dottore.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale coordinati dal comandante Giuseppe Romano e i sanitari della postazione del 118 di Ficarazzi che hanno portato il 62 enne di Misilmeri all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

I medici del pronto soccorso hanno diagnosticato un trauma cranico. Sono in corso i rilievi per accertare le responsabilità.

Incidente a Villabate e a Palermo, dodici feriti nella notte

Ancora un incidente stradale in provincia, nella notte tra sabato e domenica. Lo scontro si è verificato lungo la SS121 Palermo-Agrigento, all’altezza di Villabate, intorno alle 4.30. Una Opel Corsa che procedeva in direzione Agrigento ha perso il controllo, finendo sulla corsia opposta e sfondando il guardrail.

Gli operatori della M.F. AUTO di Magnasco Francesco sono intervenuti sul luogo dell’incidente, trovandosi di fronte a una situazione piuttosto complicata. L’auto era infatti bloccata tra il guardrail e l’asfalto, rendendo difficoltoso il recupero del veicolo. Due uomini sono stati portati in ospedale per accertamenti.

L’incidente al Ponte Ammiraglio

Sicuramente l’incidente più rischioso è quello avvenuto poco prima delle 5 di questa notte a Ponte Ammiraglio, nella cosiddetta “piazza Scaffa” all’angolo con corso dei Mille. Una Bmw X5 nell’affrontare una curva è uscita fuori corsia. Il mezzo si è catapultato a velocità sul marciapiede ed ha danneggiato il muretto di recinzione e il passamano in ghisa. All’interno del veicolo 4 i passeggi, tutti rimasti lievemente feriti e soccorsi da un’ambulanza del 118 e dai vigili del fuoco. Probabilmente l’alta velocità è stata la causa di questa uscita di corsia e della perdita di controllo del Suv.

Scontro ad un incrocio

L’altro incidente si è invece verificato intorno alle 23 ed ha coinvolto in questo caso due auto. Lo scontro è avvenuto in via principe di Villafranca, all’altezza dell’incrocio con via La Farina. I mezzi sono venuti in collisione per cause ancora in corso di accertamento. L’ipotesi è che uno dei due mezzi non abbia rispettato la precedenza. Complessivamente all’interno delle due auto c’erano 6 persone, anche loro tutte trasportato all’ospedale con lievi feriti. Anche in questo caso intervento dei pompieri.

L’incidente in viale Regione Siciliana

Nei giorni scorsi altro incidente all’alba a Palermo, tanta paura per un’auto che si è ribaltata. Due persone rimaste ferite, una di loro addirittura tirata fuori dai vigili del fuoco perché rimasta incastrata tra le lamiere contorte del veicolo. E’ accaduto in viale Regione Siciliana, all’altezza del noto centro commerciale Media world. Per cause in via di accertamento l’auto si è ribaltata ed è finita con la cappotta sull’asfalto. All’interno si trovavano due persone. Una di loro è riuscita con i propri piedi ad uscire. L’altra invece è rimasta incastrata. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare con la massima velocità.