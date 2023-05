Incidente stradale ad Avola poi scoppia la lite al Pronto soccorso

13/05/2023

Hanno litigato al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola le persone coinvolte nell’incidente stradale tra tre auto avvenuto ieri in prossimità della struttura sanitaria. In una prima ricostruzione, sembrava che prima avessero avuto uno scontro in ospedale per poi inseguirsi con le auto fino al tamponamento ma gli agenti della Polizia municipale di Avola sono riusciti a chiarire la vicenda

Caos nella viabilità

Ci sono dei feriti ma le loro condizioni non sarebbero gravi, secondo alcune fonti delle forze dell’ordine, intervenute ieri dopo l’incidente. Il tamponamento ha creato dei forti rallentamenti alla circolazione, del resto la zona in questione è molto sensibile, non solo per la presenza dell’ospedale ma anche perché conduce all’ingresso di Avola.

Incidente mortale tra Siracusa e Priolo

Nei giorni scorsi, è deceduto un 57enne, a causa delle gravi ferite riportate nello scontro tra la sua moto ed furgone sulla Statale 114, tra Siracusa e Priolo, in prossimità dell’ingresso della portineria sud della raffineria Isab Lukoil.

Morto al Cannizzaro di Catania

L’uomo è morto nelle ultime ore, al Cannizzaro di Catania dove era stato trasportato con l’elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’altro veicolo: entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Incidente misterioso a Targia

E’ un vero mistero l’incidente avvenuto ieri mattina, in contrada Targia, all’ingresso nord di Siracusa, con un furgoncino che si è ribaltato.

Conducente in fuga dopo incidente

Non si trova, infatti, il suo conducente, che, stando alle prime testimonianze raccolte dagli agenti della Polizia municipale di Siracusa, è scappato e con se avrebbe avuto degli zainetti. A quanto pare, l’uomo alla guida del mezzo sarebbe rimasto vittima di un incidente autonomo, probabilmente dopo essere finito fuori strada. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti nell’episodio.