Carabiniere Palermitano muore in un incidente stradale con la moto

Redazione di

04/05/2023

Un carabiniere di origini Palermitane muore in un incidente stradale in Sardegna. Roberto Orlando, 28 anni, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un furgone che pare provenisse da una strada laterale. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’impatto

L’incidente è avvenuto in via Monastir a Cagliari, dove Orlando viveva e lavorava. Nell’impatto con il furgone è stato sbalzato per diverse decine di metri dalla moto. Lo scontro gli ha provocato gravi lesioni ed è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni il furgone proveniva da una strada laterale e per cause imprecisate è venuto a contatto con la moto condotta dal 28enne. Immediati sono scattati i soccorsi, un’ambulanza ha cercato di rianimare il carabiniere che però muore sull’asfalto. Non c’è stato neanche il tempo di provare a trasferirlo in ospedale.

Chi era la vittima

Roberto Orlando si trovava a Cagliari perché lavorava all’IX battaglione nella caserma di San Bartolomeo a Cagliari. Parliamo di un corpo importante che ha quasi mezzo secolo di storia dalla sua fondazione.

A novembre morì altro emigrato siciliano

Nel novembre scorso ci fu un altro tragico scontro, questa volta nelle strade di Milano, a perdere la vita un emigrato Palermitano. E’ accaduto in corso Buenos Aires, una delle strade principali del capoluogo lombardo. A perdere la vita Antonio Lupo, 42 anni di Partinico. Era in sella alla sua moto quando all’improvviso si è scontrato con un’auto, facendo un volo di qualche decina di metri prima di finire sull’asfalto privo di sensi.

Ad avere aperto un’indagine sul tragico sinistro stradale la polizia municipale. Lo scontro si è consumato nella mattina dello scorso 1 novembre. Lupo era alla guida della sua due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è andato a schiantare a quanto pare frontalmente con un’auto che proveniva dalla corsia opposta. Per il centauro non c’è stato nulla da fare.