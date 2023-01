Neonata in ospedale con gravi lesioni, tolta potestà ai genitori

25/01/2023

Neonata in ospedale con gravi lesioni, pesanti accuse per i due genitori. Tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia. E’ per queste ipotesi di reato che è stata disposta, dal gip del tribunale di Agrigento, la misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori. Una misura notificata dai poliziotti della squadra mobile a due giovani coniugi gravemente indiziati, in concorso tra loro. Il procuratore reggente Salvatore Vella e il pm Gloria Andreoli hanno avanzato la richiesta della misura.

Anche il divieto di avvicinamento al padre

La mobile, che è diretta da Giovanni Minardi, ha anche notificato al padre delle minori il divieto di avvicinamento alle figlie, il divieto di dimora ad Agrigento ed Aragona. Oltre che l’obbligo di presentazione per due volte la settimana. La misura cautelare trae origine da un’indagine della squadra mobile dopo che ad una neonata di 6 mesi vennero riscontrate lesioni. Alla piccina, accompagnata dai familiari all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì per un episodio sincopale post vomito, i medici riscontrarono una serie di ecchimosi e traumi sul pube e alla testa. Persino nonché un’emorragia cerebrale che comportò l’immediato trasferimento della piccola al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in Rianimazione pediatrica.

I gravi indizi

“Le indagini, supportate anche da attività tecniche, hanno permesso di svelare i gravi indizi di colpevolezza a carico dei due coniugi. Venendo meno ai loro obblighi genitoriali, avrebbero fatto – ha ricostruito la questura – in maniera sistematica una serie di atti di maltrattamenti nei confronti della neonata”.

Altro caso ad inizio anno

Sempre nell’Agrigentino si consumò un altro gravissimo caso nei giorni scorsi. Un bimbo di 4 anni picchiato e bruciato con sigarette. Ad essere scoperta una casa degli orrori. La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati la madre del piccolo e il suo compagno. L’accusa è di maltrattamenti e lesioni. I due, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero picchiato il bimbo con un corpo contundente. Il piccolo è arrivato all’ospedale di Catania con lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli e con ustioni presumibilmente prodotte da sigarette. I due adulti hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dall’aggiunto Salvatore Vella.