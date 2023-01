Casa degli orrori nell’agrigentino

Bimbo di 4 anni picchiato e bruciato con sigarette. Si scopre una casa degli orrori nell’Agrigentino. La madre del piccolo e il suo compagno sono indagati dalla Procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del bimbo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente.

Le sevizie scoperte in ospedale

Il piccolo è arrivato all’ospedale di Catania con lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli e con ustioni presumibilmente prodotte da sigarette. I due adulti hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dall’aggiunto Salvatore Vella.

L’altro caso a Caltanissetta

Proprio oggi è emerso un latro caso di violenze a minori a Caltanissetta. Torture e minacce a un coetaneo rinchiuso e legato dentro un garage. Responsabili della violentissima aggressione sarebbero due quindicenni che sono stati arrestati dai carabinieri di Caltanissetta per aver portato in un garage e picchiato per un’ora e mezza un tredicenne. La misura cautelare del collocamento in un istituto penitenziario minorile è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta a seguito di un’articolata attività investigativa. I due quindicenni sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

I fatti nel mese di settembre, il tredicenne attirato in un garage con l’inganno

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, nel mese di settembre, avrebbero attirato con l’inganno all’interno di un garage, di proprietà di uno dei due, un tredicenne. Lo bloccarono su una sedia e gli legarono caviglie, polsi e bocca con del nastro da imballaggio. Poi lo avrebbero preso a schiaffi su tutto il corpo, sputandogli sul volto e intimidendolo con attrezzi da lavoro e con un coltello, oltre a versargli addosso acqua intrisa di olio per motori minacciando di dargli fuoco.