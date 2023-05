sulla statale 114 nei pressi di melilli

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto alle 17 sulla Statale 114 tra Siracusa e Catania, all’altezza dello svincolo di Melilli. Due auto, una Volkswagen Polo ed una Volkswagen Tiguain, a seguito di un impatto, le cui cause sono al vaglio della Polizia stradale, si sono capovolte.

Le vittime

Un 61enne, a bordo della prima auto, ed un 64enne, che era nell’altro veicolo, hanno rimediato delle contusioni. Il primo ha avuto 5 giorni di prognosi, l’altro 7 giorni ma, per come è stata la dinamica dell’incidente è andata bene ad entrambi.

Le indagini

Gli agenti della Polstrada hanno avviato gli accertamenti sia per comprendere, con esattezza, cosa è accaduto, al fine di individuare delle responsabilità, sia per verificale la sobrietà dei conducenti delle due auto. Il traffico ha subito rallentamenti per via della presenza dei mezzi sulla strada, la situazione è tornata alla normalità circa un’ora dopo l’incidente.

Grave incidente a Cefalù

Grave incidente sulla strada statale 113 nei pressi di Cefalù. Uno scontro tra una vettura nera e un furgone delle poste. L’auto si è ribaltata e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre l’automobilista dalla vettura e affidarlo alle cure dei sanitari del 118. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Giglio di Cefalù in codice rosso.

Scontro nel Palermitano

Violento scontro frontale a Palermo all’Addaura nei pressi del Solemar. Due vetture si sono scontrate e due automobilisti sono in gravissime condizioni trasportati a Villa Sofia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitati del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Palermo.

Due automobilisti di 26 e 52 anni sono stati ricoverati in gravi condizioni a Villa Sofia dopo un incidente avvenuto nel lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 2962. Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dal 52enne, una Volkswagen Golf, viaggiava da Vergine Maria verso Mondello, mentre l’altra, una Mini One D, percorreva la strada nel senso opposto