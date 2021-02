Un uomo di 69 anni, C.F., è stato ricoverato in gravi condizioni al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia dopo un incidente avvenuto in via Giacomo Cusmano a Palermo nel tratto vicino piazza Diodoro Siculo.

Alla guida della Renault Scenic c’era un uomo di 65 anni G.R.. Alcuni passanti hanno chiamato il numero unico d’emergenza chiedendo l’intervento di un’ambulanza e della polizia municipale.

Il personale dell’Infortunistica ha identificato l’automobilista ed eseguito i rilievi, in attesa di aggiornamenti da parte dell’ospedale. I primi accertamenti disposti dai medici hanno evidenziato un quadro clinico delicato e dunque la prognosi resta per il momento riservata.

Risale a due giorni fa l’incidente di viale Michelangelo in cui sono rimasti coinvolti uno scooter e una vettura del tram. A bordo del mezzo a due ruote c’erano due ragazzi, poco meno che diciottenni, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati con l’ambulanza uno a Villa Sofia e uno all’Ingrassia. Nessuno dei due però avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche.