Dai ricordi d’infanzia tra Procida e Napoli alle canzoni che hanno accompagnato la sua carriera, Peppe Barra apre i suoi “disordinati appunti” e li condivide con il pubblico. Tra un racconto e una canzone, riaffiorano gli anni della Nuova Compagnia di Canto Popolare e quelli trascorsi in scena accanto a sua madre, Concetta Barra.

Prodotto dall’Associazione culturale Progetto Teatrando, nell’ambito della nuova stagione teatrale “Teatro Musco 2026-2027”, la cui direzione artistica è affidata a Francesca Ferro, “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti” è in programma – dall’8 al 10 dicembre 2026 – al Teatro Abc di Catania, con il M° Luca Urciolo al pianoforte e la regia di Francesco Esposito.





Figlio d’arte e protagonista di una lunga carriera, Peppe Barra ha legato il proprio nome alla riscoperta della cultura musicale napoletana e a un modo di stare in scena che unisce parola, canto e gesto. La sua traiettoria comprende teatro di ricerca, musica popolare e collaborazioni che hanno segnato il secondo Novecento italiano. Nel suo lavoro convivono ironia, malinconia e memoria orale. È questa miscela a rendere ogni suo ritorno in teatro un fatto atteso, soprattutto per gli spettatori che ne conoscono la capacità di piegare registri diversi dentro una presenza scenica sempre netta.

È l’istrionico mattatore di “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti”. Un dialogo senza filtri con la platea, nel quale la cosiddetta quarta parete si dissolve e il pubblico diventa parte integrante del gioco teatrale. La maschera sarcastica, la straordinaria versatilità vocale e l’inconfondibile capacità di passare dalla comicità alla commozione fanno di Barra un performer capace di restituire, ogni volta, le mille sfumature dell’animo partenopeo.

La regia è firmata da Francesco Esposito, chiamato a incorniciare un artista che ha fatto dell’invenzione dal vivo una cifra costante. In un lavoro con il Maestro naturalizzato napoletano, il disegno registico non può che misurarsi con tempi, inflessioni e libertà di un attore-cantante abituato a trasformare il repertorio in materia viva. Non un semplice recital, ma una scena che si alimenta del corpo e della voce di un interprete che ha costruito il proprio teatro nella vicinanza con chi ascolta.





“Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti” verrà rappresentato all’Abc da martedì 8 a giovedì 10 dicembre 2026. Una presenza che conferma il ruolo del Teatro catanese come sede dei grandi nomi ospitati in città. Per il pubblico etneo è l’occasione di ritrovare sul palco un interprete che appartiene alla storia della scena italiana e che continua a misurarsi con il presente senza smarrire il legame con le proprie radici artistiche.

Teatro Angelo Musco

Via Umberto I, 312 – 95129 Catania

Botteghino e rappresentazione dello spettacolo presso il Teatro Abc: Via Pietro Mascagni, 94 – 95129 Catania

Contatti: 095 538188 – 333 7781632 – amministrazioneteatroabc@gmail.com

Biglietteria: Lun-sab: 16:00-20:00 – Gio: 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Peppe Barra

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